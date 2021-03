Schnellbus-Linie startet am Sonntag

Von Montag bis Samstag verkehrt die Linie S 40 künftig im Stundentakt auf der Strecke. An Sonn- und Feiertagen starten die Busse alle zwei Stunden ab Bahnhof Rheda-Wiedenbrück beziehungsweise Paderborn. „Wir sind vorwiegend auf der B 64 unterwegs und fahren damit den schnellsten Weg“, erläuterte Dirk Hänsgen, Geschäftsführer des Betreibers Go.on – Gesellschaft für Bus- und Schienenverkehr. Passend zum Konzept, das eine möglichst direkte und damit zeitsparende Verbindung verspricht, sind nur wenige Haltestellen vorgesehen. In Rheda-Wiedenbrück sind das fünf, in Rietberg mit dem ZOB eine und in Delbrück sowie Paderborn vier. Ein weiterer Stopp auf Rietberger Gemarkung sei prinzipiell denkbar, müsse dafür aber die Voraussetzung eines barrierefreien Ein- und Ausstiegs erfüllen, stellte Stefan Honerkamp vom Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe (VVOWL) in Aussicht.

Tickets werden im August günstiger

Das Ticket für eine einfache Tour vom einen Linien-Ende zum anderen – Fahrzeit: 75 Minuten – wird zu Beginn 8,90 Euro kosten, soll aber ab August bereits für 7,30 Euro zu haben sein. Von Rietberg nach Rheda geht es mit der S 40 für fünf Euro, künftig dann für 3,90 Euro. Gleiches gilt für die Strecke Rietberg – Delbrück. „Für uns in Rietberg ist das eine echte Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs“, bekräftigte Andreas Sunder, der nicht nur die „sehr gute Taktung“ hervorhob, sondern auch die Anbindung an den Schienenverkehr in Rheda und Paderborn. Er verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, dass der Schnellbus als Motivationstreiber dienen werde, das Auto für die eine oder andere Fahrt stehen zu lassen. „Neben dem Klimaschutzgedanken sollte dabei das Gefühl aufkommen, dass sich dieser Umstieg auch von der Kostenseite her lohnt“, meinte der Rathauschef. Hier sei man jedoch angesichts der Pläne, die Preise ab August zu senken, auf einem guten Weg.

Mit der S 40 sei ein vernünftiger Lückenschluss gelungen, frohlockte auch Honerkamp: „Wir ergänzen damit das ÖPNV-Angebot in alle vier Himmelsrichtungen.“ Worte des Lobes kamen nicht zuletzt von Landrat Sven-Georg Adenauer, der von einer attraktiven Offerte insbesondere für das südliche Kreisgebiet sprach. „Die Menschen gelangen jetzt mit dem Schnellbus ohne Umsteigen in das Oberzentrum Paderborn. Das ist neu und für Rheda-Wiedenbrück sowie Rietberg und damit für den Kreis Gütersloh eine enorme Angebotsverbesserung.“

Annehmlichkeiten von Anschlussinfo bis W-Lan

Die Schnellbusse der Linie S 40 verfügen über 41 Sitzplätze und warten mit allerlei Annehmlichkeiten auf. Explizit für den Überlandverkehr gedacht, punkten sie laut Go.on-Geschäftsführer Dirk Hänsgen mit hohem Fahrkomfort und geringer Geräuschemission ins Innere. Im Vor-Ort-Gespräch verwies er überdies auf die gute Polsterung der Sitze, separate Rollstuhlplätze, Gepäckablagen, USB-Steckdosen in jeder Reihe, W-Lan-Versorgung und laufende Informationen über ÖPNV-Anschlussmöglichkeiten mittels automatischer Haltestellenansage. EC-Cash-Geräte fehlen aktuell noch, sollen aber binnen vier Wochen nachgerüstet werden. Der Ein- und Ausstieg gelinge mühelos weil fast ebenerdig dank der Absenkfunktion der Busse.

In Rheda ist an Umsteigeverbindungen mit den Zügen in und aus Richtung Hamm sowie Bielefeld (RE 6/RRX und RB 69) gedacht worden. Rietberg hat mit dem Schnellbus und der bestehenden Regionalbus-Linie 76 künftig außerdem eine halbstündliche Busverbindung in die Doppelstadt. Auf der Internetseite der Go.on – Gesellschaft für Bus- und Schienenverkehr sind die Fahrpläne für die S 40 bereits einsehbar.