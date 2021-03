„Herr Laschet, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich fühle mich verraten und verkauft“, richtet die 44-Jährige das Wort direkt an den NRW-Ministerpräsidenten. Dass es ihn erreichen wird, sei unwahrscheinlich, räumt Wulf im Gespräch mit dieser Zeitung ein. Doch das sei für sie letztlich nicht entscheidend. „Ich habe das für mich getan – um endlich Frieden zu finden“, sagt sie.

16 Wochen fast ohne Umsatz

Die Einzelhändlerin hat, so wie große Teile der Branche, 16 Wochen nahezu umsatzfreie Zeit überstehen müssen. Einige Male sei sie deshalb am Rand des Nervenzusammenbruchs gewesen, erklärt sie. Seit 16 Tagen darf sie nun endlich wieder eingeschränkt Kunden empfangen. Positive Tage seien das gewesen, mit guten Umsätzen und voller Motivation für das ganze Team. Und nun soll am Montag wieder Schluss sein. Für Wulf ist das absolut nicht nachvollziehbar.

„In keinem meiner Läden hat sich seit Ausbruch der Pandemie auch nur ein Mitarbeiter oder Kunde infiziert. Wir nehmen das Virus ernst, setzen ein striktes Hygiene- und Abstandskonzept um und stellen nun auch mit der Luca-App die Kundennachverfolgung sicher“, unterstreicht die Geschäftsfrau. Damit habe sie alle Richtlinien und noch etwas mehr umgesetzt – und werde dennoch von der Corona-Notbremse pauschal getroffen.

„Handel ohne Diskussion dicht gemacht“

Besonders ärgert die Bokelerin daran, dass sich im vergangenen Jahr doch ersichtlich andere Bereiche als Ansteckungs-Hotspots hervorgetan haben. Dazu zähle neben privaten Zusammenkünften, die sich freilich schwer kontrollieren ließen, das produzierende Gewerbe und Betgemeinschaften. „Doch dort wird nicht oder nur kurzzeitig eingegriffen, bis das Problem behoben scheint, während der Handel ohne Diskussion dichtmachen muss.“

Ihre Hoffnung beruht darauf, dass den Kommunen mehr Handlungsspielraum für Entscheidungen eingeräumt wird, so dass Bundes- und Landesverordnungen passgenau auf die Situation vor Ort heruntergebrochen werden können. Auch der Bevölkerung müsse die Politik wieder ein Stück Verantwortung zurückgeben. „Wir sind schließlich mündige Bürger, und der Großteil von uns ist im Stande, Risiken abzuschätzen.“ Dass es möglich ist, Menschen in einer Demokratie so zu gängeln, wie aktuell der Fall, bestürze sie.

Reicht der Kredit?

Der zweite Lockdown, der Deutschland ab Mitte Dezember lähmte, trieb Judith Wulf so weit, dass sie zur Weiterführung ihres Geschäfts „Linie 2“ in Isselhorst ein Darlehen aufnehmen musste. „Hätte die Bank nicht mitgemacht, wäre es aus gewesen“, verdeutlicht die Inhaberin, die in Rietberg das „Magd & Fischer“ führt. Nun hat sie Sorge, dass der Kredit angesichts der neuerlichen Zwangspause nicht reichen könnte.

Immerhin: Für beide Läden kann zumindest über das Bewerben von Kleidung bei Facebook und anschließender Online-Bestellung einiger Umsatz generiert werden. Dass sie allerdings so stark in wirtschaftliche Schieflage geraten konnte, ohne selbst daran Schuld zu tragen, ist für die Geschäftsfrau kaum zu ertragen.

Appell an Land und Bund

Eindringlich richtet sie daher den Appell an die Bundes- und Landesregierung, die vielen Konzepte im Umgang mit dem Virus wahr- und ernstzunehmen. „Kinos, Theater, Museen und die Gastronomie, die ebenso wie der Handel – und teils noch schlimmer – unter den ständigen Lockdowns leiden, könnten wieder öffnen, wenn sie mit diesen Lösungen arbeiten dürften“, ist sie überzeugt. Ein Großteil der Gesellschaft strampele sich ab, um einen Weg aus der Pandemie zu finden. „Das sollte honoriert werden.“