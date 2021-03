Kulturtasche der besonderen Art

Und die hat einiges zu bieten. Darin stecken lauter Dinge, die helfen sollen, den Kulturhunger zumindest ein wenig zu stillen, die aber vor allem ermöglichen, den Kontakt zum Verein und seiner Heimspielstätte – der Cultura – zu halten. Von der dortigen Theke kennt man das Kulturig-Bier, welches natürlich in der Tasche nicht fehlen darf. Auch Taschentücher für die nächsten bewegenden Momente sowie Leckereien wie Smarties und Gummibärchen sind darin zu finden. In einem Gewinnspiel lassen sich mit etwas Glück jeweils zwei Karten für die beliebten Veranstaltungen des Vereins „Cultura-Rock-Festival“ und „Cultura-Comedy-Club“ sowie für das Konzert der Formation „17 Hippies“ ergattern.

Hausschnaps und Gutscheine

Ein besonders enges Verhältnis unterhält Kulturig zu seinen Partnern in der Rietberger Kneipen- sowie Hotellandschaft, und freut sich in Kooperation mit den örtlichen Betrieben, attraktive Angebote in der Kulturig-Tasche zu präsentieren: Die Gaststätte „Zum alten Graf“ sponsert für jedes der insgesamt 250 Exemplare ein Fläschchen ihres Hausschnapses. Je ein Viertel der Taschen wird außerdem mit Gutscheinen der Gastronomien „1643“, Vogt, „Zur Post“ und der Pizzeria „Due“ bestückt.

So bietet das Hotel Vogt für Abholungen im Rahmen des derzeitigen Außer-Haus-Angebots ein Veltins-„Pülleken“ gratis. Beim Hotel „Zur Post“ und dem 1643-Lifestyle-Wirtshaus dürfen sich die Gäste auf ein kostenloses Getränk freuen, sobald die Häuser wieder regulär öffnen. Pizzabäcker Carmelo San Filipo von der Pizzeria „Due“ ist bekannterweise auch in der Cultura regelmäßig mit seinen leckeren Pizzen vertreten und sponsert Rabattgutscheine, die demnächst im Rundtheater Cultura bei ihm eingelöst werden können.

Geschenke von Richie Arndt bis Angelo Kelly

Ganz besonders bedankt sich der Verein aber bei seinen Künstlern, die trotz der schwierigen Lage in der Branche CDs und Fanartikel bereitgestellt haben. In jeder dritten Tasche lassen sich als Überraschung daher besondere kulturelle Highlights finden. Dazu zählen Geschenke von Richie Arndt, Cara, Horst Evers, Marty Hall, Angelo Kelly, Gregor Meyle, Zed Mitchell und Mirja Regensburg sowie vom „Cultura-Rock-Festival“.

Die Kulturig-Taschen werden ab sofort in der Touristikinformation Rietberg, bei Getränke Großegesse, im Stadtkiosk Rietberg und bei der Kaffeerösterei Eos zum Kauf feilgeboten. Als besonderes Aktionsangebot werden die Exemplare auch im E-Center Rietberg bis Ostern erhältlich sein. Alle Anbieter verkaufen die Taschen ohne Aufpreis für 19,90 Euro an die Kunden weiter. Der Erlös kommt dem Kulturig-Verein zugute und stärkt die Kulturarbeit in Rietberg.

Hoffen auf baldige Nachholtermine

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen bedeuten für die Kulturbranche einen erheblichen Einschnitt. Auch in der Cultura Rietberg musste in den vergangenen Monaten eine Vielzahl an Veranstaltungen abgesagt werden. Die ursprünglichen Tickets behalten dabei stets ihre Gültigkeit und können für Nachholtermine genutzt werden.

Zudem gilt: Tickets für Kulturig-Veranstaltungen, die vor dem 8. März 2020 für Veranstaltungen, die verlegt oder abgesagt wurden, gekauft wurden, werden in Covid-19-Gutscheine eingetauscht. Sie können bis zum 31. Dezember dieses Jahres für Veranstaltungen aus dem Angebot des Rietberger Vereins eingelöst werden. Karten, die nach diesem Stichtag gekauft wurden, werden in voller Höhe ausgezahlt. Das aktuelle Programm sowie eine Übersicht aller Veranstaltungstermine sind auf der Internetseite hinterlegt.

www.kulturig.de