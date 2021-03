Terminreservierungen können direkt vor dem Besuch vor Ort erfolgen. Wer mit einer Dauerkarte den Park betritt, werde ohnehin vom System erfasst, so dass keine weiteren Vorschriften zu bedenken seien, heißt es in der Pressemitteilung. Tagesticket-Besucher müssen vor Erwerb der Karte einen Kontaktbogen ausfüllen. Die Billetts sind ab sofort nur noch zwischen 10 und 18 Uhr an den Kassen der Eingänge Mitte, Stennerland- und Markenstraße erhältlich. Die Kassenautomaten wurden entsprechend programmiert. Die erhobenen Daten werden nach vier Wochen vernichtet. Um Wartezeiten an den Eingängen zu vermeiden, können Tagesbesucher auch schon vorab das Formular ausfüllen. Der Vordruck ist zu finden unter www.rietberg.de/gartenschaupark.html.

Die Gartenschaupark-GmbH weist außerdem darauf hin, dass die Ostereiersuche aufgrund der Pandemie nicht wie gewohnt stattfinden kann. Jeder Besucher bekomme aber an Ostersonntag und -montag beim Verlassen des Areals ein bunt gefärbtes Ei geschenkt – solange der Vorrat reicht. Im Park gelten weiterhin die Hygiene- und Abstandsregeln. An den Eingängen, in den sanitären Anlagen, in Warteschlangen, auf den Spielplätzen (ab Schuleintrittsalter) sowie überall dort, wo Mindestabstände nicht eingehalten werden können, muss eine Maske getragen werden. Aktuell dürfen sich im öffentlichen Raum Menschen eines Haushalts nur mit einer weiteren Person aus einem anderen Haushalt aufhalten, Kinder bis 14 Jahren nicht mitgerechnet. Über Ostern soll die Vorgabe gelockert werden, dann dürfen sich bis zu fünf Erwachsene aus zwei Haushalten treffen.