Beim Gegenlenken geriert er in Schleudern und kam schließlich auf dem Dach liegend in einem Graben zum stehen. Der junge Mann und seine Beifahrerin (19) konnten aus eigener Kraft den BMW verlassen. Sie wurden an der Unfallstelle von den Besatzungen zweier Rettungswagen sowie des Notarzteinsatzfahrzeugs aus Rheda-Wiedenbrück behandelt, ehe sie in ein Krankenhaus gebracht wurden. Während der 18-Jährige dieses schnell wieder verlassen konnte, musste die Frau stationär aufgenommen werden.

Der Löschzug Neuenkirchen streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab und reinigte anschließend die Fahrbahn. Die Polizei sperrte die Detmolder Straße für die Dauer der Unfallaufnahme. Das Auto, an dem Totalschaden entstand, wurde abgeschleppt.