Rietberg (WB) -

Von Christian Althoff

Corona-Aufstand in Westfalen: In Rietberg (Kreis Gütersloh) hat am Gründonnerstag die Familie Goller trotz landesweiten Gastronomieverbots den Biergarten ihres Cafés „Päusken“ geöffnet und bei schönstem Wetter mehrere Dutzend Gäste bewirtet.