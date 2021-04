Das teilt Behördensprecher Mark Kohnert auf Nachfrage dieser Zeitung mit. Er weist darauf hin, dass für die Teilnehmer somit nun die Maskenpflicht greift. Ob die Veranstaltung überhaupt stattfinden darf, steht indessen noch nicht fest. „Unsere Versammlungsbehörde prüft die Anmeldung derzeit noch“, sagt Kohnert. Dies sei ein normaler Vorgang.

Mithilfe des Lichtergangs soll auf die aus Sicht der Organisatoren widersprüchlichen Corona-Maßnahmen aufmerksam gemacht werden. Der Vorstoß entstand im Fahrwasser der rechtswidrigen Biergarten-Öffnung des Cafés Päusken am Gründonnerstag. Die Versammlung, die um 18 Uhr am ZOB starten soll, war in den Sozialen Medien mit dem Hinweis angekündigt worden, eine Maske müsse nicht getragen werden. Dies gilt allerdings nur bei einer Teilnehmerzahl bis zu 25 Personen.