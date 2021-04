Auf das Coronavirus hin testen lassen können sich alle Bürger ab 9 Uhr. „Mit dem ehemaligem C&C- Markt im E-Center Rietberg ist der ideale Ort in zentraler Lage in Verbindung mit den ausreichend vorhandenen Parkplätzen und Infrastruktur gefunden worden, um sich kurzfristig und schnell testen zu lassen“, erläutert Sandro Heinemann (Geschäftsführer Corona-Schnelltest-Zentrum-UG).

Ergebnis gibt es per E-Mail

In Kooperation mit Susanne Borgmeier und ihrer Südtor-Apotheke eröffnet die Unternehmergesellschaft die achte Einrichtung ihrer Art in Westfalen. Neben Rietberg finden sich Stationen unter anderem in Paderborn, Delbrück, Hövelhof und Geseke. Als erfahrener Anbieter von Schnelltests sicherten die Kooperationspartner eine Abwicklung des Tests in wenigen Minuten zu, heißt es in der Ankündigung zur Eröffnung. Nachdem online ein Termin gebucht wurde, erhält man sein persönliches Ticket per E-Mail zugestellt. Mit dieser Registrierung kommt man zu seinem vereinbarten Termin ins Testzentrum und durchläuft die Stationen in wenigen Sekunden.

Auf dem Weg nach Hause oder in die Stadt zum Einkaufen erhält man das Testergebnis mit entsprechendem Zertifikat, welches zum Beispiel zum Einkaufen berechtigt, innerhalb von etwa 15 bis 20 Minuten auf elektronischem Weg zugestellt. Das Testzentrum im Rietberger E-Center wird an folgenden Tagen geöffnet sein: montags bis freitags jeweils von 9 bis 13 Uhr sowie von 16 bis 19 Uhr. Auch an Samstagen ist das Zentrum geöffnet, dann jedoch nur vormittags von 9 bis 13 Uhr. Termine sind ab sofort auf der Internetseite der Gesellschaft buchbar. www.testzentrum- rietberg.de