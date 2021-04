Durch die eintreffenden Kräfte der Feuerwehr und der Polizei wurde dann festgestellt, dass es sich bei dem Brandobjekt um einen größeren Schuppen handelte, in dem Holz gelagert wurden. Dort befanden sich Mülltonnen und Brennholz. Der Brand konnte durch die Kräfte der Feuerwehr schnell abgelöscht werden. Nach ersten Angaben entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Die Brandursache steht nach Polizeiangaben bislang nicht fest. Zeugenhinweise in der Brandsache nimmt die Polizei Gütersloh unter Tel. 05241/8690 entgegen sowie jede andere Polizeidienststelle.