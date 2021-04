Das teilen die Staatsanwaltschaft Bielefeld und die Polizei Bielefeld in einer gemeinsamen Presseerklärung von Donnerstag mit. Demnach wurde der 29-Jährige am 30. März an die deutsche Ordnungsbehörde überstellt und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen bezüglich der Mittäter dauern an.

Dringender Tatverdacht wegen versuchten Mords und schwerem Raub

Der Fall hatte sich am frühen Morgen des 16. August auf der Gütersloher Straße ereignet. Ein Auto fuhr auf das Motorrad eines 47-jährigen Güterslohers auf, so dass dieser stürzte. Daraufhin stiegen zwei Personen aus dem Wagen, bedrohten den Kradfahrer mit einem Messer, forderten ihn zur Herausgabe seiner Wertgegenstände auf und suchten anschließend mit der Beute das Weite. Die Polizei fand das Fluchtauto, einen silbernen Mercedes, später im Bereich der Hauptstraße in Varensell.

Da ein versuchtes Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden konnte, übernahm Kriminalhauptkommissar Jürgen Kollien mit der Mordkommission „Druffel“ die Ermittlungen. Im Rahmen der Recherchen zu dem Mercedes ergab sich ein erster Verdacht gegen einen 29-Jährigen aus Delbrück mit georgischer Staatsbürgerschaft. „Die Auswertung der Tatortspuren stützt einen dringenden Tatverdacht wegen versuchten Mords und schwerem Raub“, heißt es dazu in der Pressemitteilung. Der Gesuchte setzte sich nach dem Raubüberfall nach Frankreich ab, wo er im März gefasst werden konnte.