Die Stadtmarketing-Rietberg-GmbH plant eine zweite Auflage. Die neuen Gutscheine sind ab Montag, 26. April, erhältlich. 15.000 weitere Wertscheine kommen dann in den Verkauf. Ziel ist es nach wie vor, auf diese Art die Händler und Gastronomen zu unterstützen, die in der Coronakrise besonders gelitten haben und noch leiden. Jeder Gutschein kostet weiterhin 15 Euro, dafür können aber Waren im Wert von 20 Euro erworben werden. „Insgesamt wird so ein Umsatz in Höhe von 300.000 Euro für Händler und Gastronomie im Stadtgebiet erzielt“, rechnet Peter Milsch, Geschäftsführer der Stadtmarketing-Rietberg-GmbH, vor.

Exemplare im „Click & Collect“-Verfahren erhältlich

War es bei der ersten Auflage noch so, dass die Stadt den jeweiligen Zuschuss in Höhe von fünf Euro übernahm, stammen die Gelder dieses Mal aus dem Topf der Stadtmarketing-Tochter. An dem Prozedere hat sich derweil nichts geändert. Bei fast 80 Händlern und Gastronomen im gesamten Stadtgebiet können die Gutscheine eingelöst werden. Welche Anlaufstellen dabei sind, ist im Internet nachzulesen. Die neuen Gutscheine unterscheiden sich von der ersten Auflage darin, dass sie nun in leuchtendem Orange daherkommen. Dies hat einen Grund, denn die neuen Gutscheine können nicht mehr an Tankstellen, in Autohäusern und bei Fahrradhändlern eingesetzt werden. Die alten, petrolfarbenen Exemplare, die noch im Umlauf sind, sind dort aber weiterhin gültig.

Die zweite Auflage des Unterstützergutscheins wird im sogenannten „Click & Collect“-Verfahren verkauft. Interessenten können ab Montag, 26. April, unter Telefon 05244/986100 in der Touristikinformation Exemplare vorbestellen und einen Termin zur Abholung verabreden. Jeder Kunde darf pro Anruf maximal 20 Gutscheine reservieren, jeweils fünf für sich und bis zu drei weitere in seinem Haushalt lebende Personen. Die Rietberger Touristikinformation ist geöffnet montags und freitags von 9 bis 13 und 14 bis 16 Uhr, dienstags, mittwochs und donnerstags von 9 bis 13 und 14 bis 17 Uhr.