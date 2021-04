Nächstes Ziel ist die Gesellenprüfung

Auch Mohammad Alamar denkt positiv. „Ich habe nette Kollegen. Und ich glaube, dass ich die Gesellenprüfung schaffe“, erklärt der Lehrling bei Opel-Pepping. Ab 2022, so hofft er, wird er Kfz-Elektroniker sein. Beide sind vor einigen Jahren nach Deutschland geflüchtet.

Eigentlich wollte Mohammad Alamar Lehrer werden

Eigentlich wollte Mohammad Alamar Lehrer werden. Dafür studierte er gleich nach dem Abitur zwei Jahre lang das Fach Französisch an der Universität Damaskus. Seine Familie? „Wir waren nicht reich, nicht arm – Mittelstand würde man in der Bundesrepublik sagen. Wir hatten zwei Autos, einen Mazda und einen Toyota.“ Seine Heimatstadt Daraa Nawa liegt nahe der Grenze zu Jordanien, 150 000 Einwohner waren damals dort sesshaft. Dort sei er als viertältestes von acht Kindern aufgewachsen. „Mein Vater war bei der städtischen Verkehrsbehörde tätig. Ende 2010 begann bei uns der Krieg, Papa verlor seine Arbeit.“

Mohammad war 20 Jahre alt, als er sich im Januar 2016 von seinen Angehörigen verabschiedete, „um ins stärkste Land Europas zu kommen, wo es viele Möglichkeiten gibt, und die Menschen freundlich sind – Deutschland“, sagt er. Seine Fluchtgeschichte? Ein Schleuser verschafft ihm einen Platz in einem aufblasbaren Gummiboot. „Wir waren mehr als 40 Personen: Männer, Frauen, Kinder. Nach zwei Stunden hatten wir keinen Sprit mehr. Ein griechisches Militärschiff rettete uns. Wir kamen an Land.“

Mohammad schläft einige Nächte unter einer Eisenbahnbrücke. Ein weiterer Schleuser bringt ihn nach Mazedonien. Von dort gelangt er über Serbien nach Ungarn. Dort sei es schlimm gewesen, berichtet der junge Mann. „Erst wurde ich sechs Tage in den Knast eingesperrt, dann brachte man mich in ein Flüchtlingscamp.“ Er reißt aus, trifft auf drei 17 bis 18 Jahre alte Jungen aus seiner Heimatstadt, fährt mit ihnen mit der Eisenbahn nach Wien. Die Vier erreichen deutschen Boden, atmen auf. Seine Mitreisenden seien in Dortmund, Siegen und Minden angekommen, sagt Mohammad. „Wir halten Kontakt.“

„Er hat Talent und ist ein fröhlicher Kollege“

In Rietberg lernt Mohammad Alamar in Heinrich Vorwerk einen Emsstädter kennen, der sich seit Jahren uneigennützig und ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit engagiert. Der Mann hilft ihm, vom Schreiben von Bewerbungen bis hin zur Vorstellung bei Pepping. Außerdem verspricht er ihm, passende Arbeitskleidung zu beschaffen, wenn er das sechswöchige Praktikum bei dem Opelhändler schafft. Es klappt – „Heinrich Vorwerk hat mir dafür einen Anzug und Schuhe geschenkt“, berichtet Mohammad dankbar.

Seitdem sind drei Jahre Lehrzeit vergangen. Sein Ausbilder Klaus Engelmeier sagt über Mohammad: „Er hat Talent und ist ein fröhlicher Kollege. Im kommenden Winterhalbjahr ist seine Gesellenprüfung.“ Als der junge Muslim („Ich bete fünf Mal täglich, aber nicht in der Arbeitszeit!“) vor zwei Jahren ein Appartement in Rietbergs einzigem Hochhaus bezogen hat, wurde er zum „Mädchen für alles“: Er wäscht, kocht, pflegt sein schmuckes Zuhause, treibt in der Freizeit Fitness und hält täglich Video-Treffen mit seiner Familie im Heimatland ab. Gern würde er sie in Deutschland begrüßen. Sein Aufenthaltstitel läuft am 1. Oktober ab. Doch Mohammad hat gute Chancen, hier bleiben zu dürfen.

Mit Ehrgeiz und Glück gelingt Start im Traumberuf

„Jeder ist seines Glückes Schmied“, heißt ein oft zitiertes deutsches Sprichwort. Nedal Al Njjar, ein 35 Jahre alter syrischer Flüchtling, kennt das Zitat nicht. Aber er hat inzwischen mit Ehrgeiz seinen Traum verwirklicht, den Beruf eines Schneiders in der Wahlheimat Deutschland auszuüben. Seit Juli 2020 ist er an der Rathausstraße 25 im eigenen Geschäft zu finden, zurzeit ein Ein-Mann-Betrieb. Seine Geschichte ähnelt der von Mohammad Alamar. Als er vor etwa fünf Jahren in Rietberg ankam, wurde er mit weiteren Landsleuten im früheren Haus der Weißen Väter an der Stennerlandstraße untergebracht. In Nedals Familie wird das Schneiderhandwerk vielfach ausgeübt. Doch in der Stadt der schönen Giebel wusste er zunächst nicht, wie er seine beruflichen Erfahrungen praktisch umsetzen kann.

Da half ihm der Zufall, oder war es einfach das Glück? In dem altehrwürdigen Kloster existierte noch eine Schneiderei, die mit Nähmaschinen ausgestattet war, die seit langer Zeit nicht mehr bedient wurden, weil die Werkstatt stillgelegt worden war. Als Nedal dies entdeckte, machte er große Augen und unterbreitete der damaligen Leiterin des Hauses ein Angebot: Er würde ihr gern etwas nähen, um sein Talent zu beweisen. Die Befragte ließ sich amüsiert darauf ein und wurde sodann von ihm von Kopf bis Fuß vermessen. Sie wünschte sich eine Damenjacke. Gemeinsam wurden Stoff und Farbmuster beschlossen. Und in einem Tempo, mit dem die erste Kundin in Nedals ersten beruflichen Schrittfolgen nicht gerechnet hatte, entstand ein maßgeschneidertes Textil, das sie staunend in den Händen hielt. Denn der Blazer passte auf Anhieb – und damit war schnell klar, dass Nedal ein Meister seines Fachs ist (diese Zeitung hatte seinerzeit über die Sache berichtet).

Regelmäßig kommen Änderungsaufträge herein

Die Auftraggeberin bestellte bei ihm gleich noch ein Kleid. Nedal bot sich die Gelegenheit, das Ladengeschäft in bester Lage in der Kernstadt Rietberg, nämlich an der Rathausstraße, von einem türkischen Schneider zu übernehmen, der aus Krankheitsgründen aufgeben musste. Als die Viruspandemie seine Freude über die Karrierechance einzutrüben begann, stand Fortuna erneut an seiner Seite: Der Besitzer des Hauses, in dessen Erdgeschoss das kleine Geschäft erblühte, ließ mit sich reden und dem jungen Schneider ein bisschen die Miete nach. Ein Westerwieher Geschäftsmann, der mit Textilien handelt, verschafft ihm mittlerweile regelmäßig Änderungsaufträge. „Es ist schwierig, aber so komme ich allein über die Runden“, sagt Nedal. Wenn die Pandemie vorbei ist, hofft er auch größere Aufträge zu bekommen.