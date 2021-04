„Die Wasserqualität des Mastholter Sees ist gut“, betont Vereinsvorsitzender Albert Knepper auf Nachfrage dieser Zeitung. Alle paar Jahre werde dies vom Landesfischereiverband Westfalen und Lippe überprüft. Dass aktuell kein Grund zur Beunruhigung besteht, habe er sich dort am Dienstag auch noch einmal bestätigen lassen.

Informationen ausgehängt

Um die vielen Menschen, die täglich den Rundweg um das idyllisch gelegene Gewässer nutzen, bei etwaigen weiteren Funden nicht unnötig zu beunruhigen, hat der Angelsportverein ein Informationsschreiben verfasst, das nun an mehreren Stellen vor Ort aushängt. Darin weist die Gruppe konkret auf bislang zwei ihr bekannte tote Tiere hin – einen großen Karpfen und einen kleinen Hecht.

Gerade im Frühjahr sei es normal, dass einige Fische den Winter und die darauf folgende Laichzeit nicht überstehen, heißt es. Der Verein habe vor diesem Hintergrund auch in den vergangenen Jahren schon auf der Wasseroberfläche treibende Exemplare gesichtet. „Wenn vermehrt sehr viele kleine Fische sterben, ist das in der Regel ein größeres Problem. Wenige tote Fische sind ein Teil der Nahrungskette im See und sollten auch aus diesem Grund nicht entnommen werden.“ Letzteres sei nur dann notwendig, wenn eine große Anzahl Fische stirbt und die Wassertemperatur sehr hoch ist.

Kreis vertraut auf Verein

Auf die leblos ans Ufer gespülten Fische hat den Verein Birgit Meierotte aufmerksam gemacht. Die Mastholterin meldete ihren Fund zudem der Unteren Wasserbehörde. Dort sieht man nach Rücksprache mit den Anglern von „Petri Heil“ vorerst keinen Handlungsbedarf. „Der Verein bewirtschaftet das Gewässer seit Jahrzehnten. Daher vertrauen wir darauf, dass man dort die Situation einschätzen kann“, erklärt Kreissprecherin Beate Behlert. Sollte sich aus den zwei toten Exemplaren tatsächlich ein Fischsterben entwickeln, werde die Behörde freilich umgehend am Mastholter See Wasserproben entnehmen und der Ursache auf den Grund gehen.

Wer an einem Gewässer vermehrt tote Fische sichtet, kann sich an die Kreisleitstelle, Telefon 05241/504450, wenden. Diese alarmiert die Untere Wasserbehörde.