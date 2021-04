Rietberg-Bokel (gl) - Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Wie es in einer Mitteilung der Behörde heißt, ist bereits am 18. März an der Brockstraße in Bokel eine abgemagerte, entkräftete und dehydrierte Hündin entdeckt worden.