„42 Tage bis zum Tod“ – diesen Titel trägt die bundesweite Aktion, die erstmals 2018 in Bielefeld über die Bühne ging und seither in der ganzen Republik Unterstützer gefunden hat. Organisiert wird sie jeweils von den lokalen Ablegern der Tierrechtsorganisation „Animal Rights Watch“ (Ariwa). Der Zeitraum der Kampagne erstreckt sich über sechs Wochen, was der durchschnittlichen Lebensdauer eines Masthuhns entspricht.

Wegsehen bringt nichts

„Das Leben der Hühner, die für die Fleischproduktion gemästet werden, ist kurz: Spätestens nach 42 Tagen, lange vor dem Erwachsenwerden, sterben sie am Schlachtband“, sagt Ariwa-Bielefeld-Sprecher Simon Anhut. Mit der Aktion wolle man insbesondere darauf aufmerksam machen, wie für die Tiere die knappe Dauer ihres Seins aussieht. Er spricht von „kranken, zu Zehntausenden in enge Ställe eingesperrten Vögeln, immensem Gestank, zugekoteten Böden, Monotonie, Qualzucht auf unnatürlichen Fleischansatz, die nicht vorhandene Möglichkeit zur Ausbildung funktionierender Sozialbeziehungen und artgemäßer Verhaltensweisen sowie einem brutalen Tod“. Ihn und seine Mitstreiter lasse dieses Schicksal nicht mehr los. „Und wegschauen, wie es heute immer noch die Regel ist, ändert logischerweise überhaupt nichts“, sagt Anhut.

Unter den Augen von zwei Vertretern des Rietberger Ordnungsamts sowie zwei Streifenwagenbesatzungen bezog die etwa 30-köpfige Gruppe – ausgestattet mit Transparenten und Schildern – an der Einmündung von der Industrie- auf die Bundesstraße Position. Auf Wortbeiträge wurde verzichtet, und auch ein Austausch mit Wiesenhof-Vertretern war nicht vorgesehen – die Akteure ließen die Szenerie für sich sprechen.

In Gütersloh geht es weiter

Im Gegensatz zu der Aktion, die für den heutigen Donnerstag ab 13.30 Uhr auf dem Berliner Platz in Gütersloh geplant ist. Für die Fortsetzung der Kampagne in der Dalkestadt sei ein Quiz für Passanten vorbereitet worden, kündigte Anhut am Mittwochabend an. Am Freitag folge eine Trauerveranstaltung in Bielefeld.