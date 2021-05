Rietberg (ssn) - Knapp drei Wochen nach dem Lichterspaziergang soll am Sonntag, 9. Mai, am ZOB in Rietberg erneut eine Protestaktion stattfinden. In den Sozialen Medien kursiert dazu eine Einladung. Das Motto lautet - passend zum Muttertag - „Mit Mutti gegen ‚Mutti‘“.