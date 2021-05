An der Antonius-Apotheke richtet Inhaber Dr. Bertram Brockschnieder eine Teststation ein. Damit der Ablauf in der Einrichtung selbst nicht gestört wird, können sich Interessenten am Seitenfenster des Apothekenbüros anstellen und sich dort testen lassen. Unter der Leitung von Denise Wedel wird ein eigenes Team zu folgenden Zeiten bereitstehen: montags von 9 bis 12 Uhr, dienstags von 16 bis 18 Uhr, mittwochs von 9 bis 12 und von 16 bis 18 Uhr, donnerstags von 16 bis 18 Uhr, freitags von 16 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 12 Uhr. An Feiertagen wird nicht getestet.

„Kurze Wege zur Teststation sind für viele Menschen wichtig“

Dr. Brockschnieder sagt, er habe zuletzt vielfach den Wunsch der Mastholter Bürger vernommen, sich direkt vor Ort testen lassen zu wollen. „Kurze Wege zur Teststation sind für viele Menschen wichtig“, weiß der Apotheker, der in Gütersloh nicht nur eine weitere Apotheke, sondern auch eine Teststelle am Gütersloher Rathaus betreibt. Rietbergs Bürgermeister Andreas Sunder freut sich über dieses weitere Angebot. „Ein toller Service des Apotheken-Teams, den ich nur begrüßen kann. Für die Mastholter ist es sicherlich eine Erleichterung, wenn sie sich den Weg zu einem Testzentrum im Nachbarort künftig sparen können.“

Termine können ab sofort über die Internetseite der Apotheke (https://antonius-online.de) vereinbart werden. Auch spontane Besucher sind willkommen, sollten aber etwas Wartezeit einplanen. Das Zertifikat mit dem Testergebnis gibt es nach 20 bis 30 Minuten per E-Mail oder auf Wunsch als Ausdruck vor Ort.