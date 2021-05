Festival Getoese in Moese doch möglich?

„Wir haben große Hoffnung, dass wie im vergangenen Sommer einiges möglich sein wird“, verrät Mitorganisator Michael Langewender und hofft auf einen schnellen Impffortschritt bis zum Termin.

Planungen weit fortgeschritten

Sofern die Behörden es zulassen, sollen am 21. August wieder die Bässe auf dem Turnierplatz des Reitvereins dröhnen. Die Planungen sind schon weit fortgeschritten. So waren die Bands Montreal, Wisecräcker, The Holy aus Helsinki und Soeckers aus Münster bereits für die Veranstaltung im vergangenen Jahr eingeplant. Nach der Absage sagten sie direkt für den neuen Versuch zu. Beginn soll gegen 16.30 Uhr sein, Zapfenstreich gegen 23 Uhr.

Das Vorbereitungsteam, zu dem neben Langewender auch Christian Bolte, Markus Macherauch, Maik Schiller und Alexander Sudahl gehören, hofft darauf, dass die Veranstaltung nicht wieder auf der Zielgeraden kurzfristig abgesagt werden muss. In die Karten könnte spielen, dass das Getoese in Moese nur an einem Tag stattfindet und dort nicht gezeltet wird. „Sechs bis sieben Stunden unter freiem Himmel. Das muss möglich sein“, glaubt Langewender. „Wir sind erst einmal mit den minimalsten Dingen zufrieden und freuen uns über alles, was uns an Lockerungen in die Hände spielt.“

Party auf Abstand - wenn überhaupt

Einer Illusion geben sich die Organisatoren aber auch nicht hin. Das Tanzen, das Grölen, die dröhnenden Boxen oder auch das stundenlange Stehen, wenn bei sommerlichen Temperaturen um die 1000 Musikfans ausgelassen bis in die Nacht hinein feiern: „Das klassische Festival-Feeling, das wir so lieben, wird es nicht geben“, bedauert Langewender. Es mache auch gar keinen Sinn, das Festival bei einer Inzidenz von 150 durchzuziehen. „Ich bin mir sicher, dass die Leute zu schätzen wissen, wenn es überhaupt stattfindet.“

Hintergrund

Längst ist es ein Geheimtipp in der Festivalszene der Bundesrepublik geworden: Am 16. Juni 2007 ging Getoese in Moese (auch GiM genannt) das erste Mal über die Bühne und hat seitdem viele Herzen erobert. Schweren Herzens musste das Vorbereitungsteam im vergangenen Jahr das kleine Festival auf dem Turnierplatz des Reitvereins außerhalb Mastholtes absagen und auf den 21. August dieses Jahres verlegen. Bereits gekaufte Eintrittskarten behalten aber ihre Gültigkeit. Derzeit seien rund 300 der Tickets bereits vergriffen, verrät Mitorganisator Michael Langewender. Obwohl noch nicht feststeht, ob die Veranstaltung in diesem Jahr überhaupt stattfinden kann, läuft derzeit der Vorverkauf. Karten zum Preis von 25 Euro gibt es entweder auf der Internetseite, im Soundstore von Michael Langewender (Grüner Weg 10 in Langenberg) oder in der LVM-Geschäftsstelle von Christian Bolte. Eine Entscheidung, ob das Festival stattfindet, soll bis Mitte Juli fallen. Dann werden die ersten Anzahlungen für die Musikbands fällig. Die Organisatoren werden aber alles unternehmen, damit das Event unter freiem Himmel stattfinden kann. „Man darf nichts übers Knie brechen“, sagt Langewender. Wenn in diesen Zeiten aber eine Veranstaltung möglich sei, „dann muss man sie auch unbedingt durchführen“.

Diese Erfahrung hat er bei seiner Tätigkeit im Verein Musikzehner gemacht, der in Langenberg den Kulturgüterbahnhof betreibt. Auch wenn derzeit keine Veranstaltungen erlaubt sind, verkauft er trotzdem viele Tickets bereits im Vorverkauf. „Die Leute wollen sich auf etwas freuen“, erklärt Langewender, dass die Wartezeit aufgrund von Corona für viele immer zähflüssiger werde. „Sie können nicht mehr vom vergangenen Konzert zehren. Da geben sie lieber die Tickets später wieder zurück, wenn das Event abgesagt werden muss.“

„Wir haben tierisch Bock“

Auch die Bands und er selbst können es kaum erwarten, beim Getoese in Moese wieder zu feiern: „Wir haben tierisch Bock darauf.“

Nichts ist für die Unterhaltungsindustrie seit einem Jahr so, wie es einmal war. Das wird sich auch bei der diesjährigen Ausgabe von Getoese in Moese nichts ändern. Klar ist: Das Festival, sollte es denn stattfinden, wird eine „abgespeckte Version“, wie Mitorganisator Michael Langewender verrät. „Es wird bis zum Schluss alles auf wackeligen Füßen stehen. Eine Garantie können wir nicht geben.“

Fraglich, ob alle Bands kommen können

Es sei zum Beispiel fraglich, ob die Band The Holy tatsächlich aus Finnland einreisen dürfe. Reduziert wird wohl auch die Dauer der Musikveranstaltung auf dem Turnierplatz des Reitvereins sein. Sonst sei das Festival immer bis gegen 1 Uhr gelaufen, das werde natürlich deutlich kürzer ausfallen, falls Ende August noch eine nächtliche Ausgangssperre besteht. Wahrscheinlich ist bis dahin der elektronische Impfpass eingeführt. Alles das müsse am Einlass kontrolliert werden, sagt Langewender, der davon ausgeht, dass deshalb auch mehr freiwillige Helfer benötigt werden. „Die Frage wird sein, wie man die Leute untereinander schützt. Man kann aber kein Hygienekonzept vorbereiten, weil sich die Vorgaben täglich ändern können.“ Das Line-Up ist um zwei Bands reduziert im Vergleich zum Vorjahr. „Und wenn es Not tut, werden wir für die Besucher Sitzplätze aufstellen“, so Langewender. „Im Sitzen mit vier Bands: Davon bin ich auch kein großer Fan.“

Schwarze Null als Ziel

Auch finanziell mache sich das durchaus bemerkbar, denn wer sitzt, trinke auch weniger Bier. „Über den Getränkeverkauf finanzieren wir uns maßgeblich“, sagt Langewender. 500 Besucher sollten es am 21. August schon sein, damit die Kosten rund um die Veranstaltung gedeckt seien. „Wir haben aber auch gute Sponsoren, die weiter zu unserer Sache stehen“, verrät der 42-Jährige. Eine wichtige Unterstützung sei die Förderung aus dem Bundesprogramm „Neustart Kultur“, aus dem das Getoese in Moese als Kleinstfestival einen vierstelligen Betrag erhalten hat. Wenn am Ende eine schwarze Null herausspringe, sei das angesichts der Umstände ein voller Erfolg, so Langewender.