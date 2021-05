Darüber informiert die Polizei in einer Pressemitteilung. Demnach war die 26-Jährige Frau mit einer Ducati in Richtung Rietberg unterwegs. Eigenen Angaben nach verlor sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Motorrad und kollidierte mit einem entgegenkommenden LKW eines 22-Jährigen aus Lippstadt. Die Dortmunderin verletzte sich schwer, aber nicht lebensgefährlich. Eine Besatzung des eingesetzten Rettungsdienstes transportierte sie zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Klinikum. Der 22-Jährige blieb unverletzt.