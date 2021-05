Wenn Legofiguren zum Mikrofon greifen

Sie stehen in einem Tonstudio. Der eine hat Kopfhörer auf den Ohren und gestikuliert, der andere dreht am Mischpult. Dass die Legomännchen vor ihnen Kusch und Perl – freilich auf einer abstrakten Ebene – wie aus dem Gesicht geschnitten sind, ist durchaus gewollt und der intensiven Suche nach den passenden Köpfen zu verdanken. Nicht nur Kinder, auch viele Erwachsene haben die Lust am Bauen mit den zum Teil winzigen Zubehörelementen wiederentdeckt. Die vier Jungs von „Brick Load Of Fun“, zu denen noch Robert Overend zählt, gehen aber noch weiter. Sie haben bewegte und vertonte Bilder daraus gezaubert.

Mehr als 2000 Bilder für das Video fotografiert

Zwei Minuten lang ist das aktuelle Musikvideo, für das Roger Hovell alias „Hotroge“ (40) mit seiner Digitalkamera mehr als 2000 Bilder fotografiert und die Illusion einer fortlaufenden Bewegung der Figuren geschaffen hat. Bevor Kamera, Stativ und Licht zum Einsatz kamen, hat der Stop-Motion-Artist stunden- und oft nächtelang unzählige kleinste Teile zu insgesamt fünf Szenen verbaut. „Alles muss statisch sein, nichts darf verrückt werden, damit es authentisch wirkt“, beschreibt der Gütersloher eine der größten Herausforderungen. Denn er weiß: „Je einfühlsamer die Bewegung, desto flüssiger kommt es im Video rüber.“ Dass das gelungen ist, können sich Fans und Interessenten jetzt auf den sozialen Kanälen anschauen.

Die beiden Rapper Fabian Kusch (39) und André Perl (41) haben den Song dazu geschrieben und aufgenommen. Drei Wochen dauerte die Arbeit an dem zweiminütigen Clip. Sechs Stunden pro Tag hat allein Hovell in das Projekt investiert. „Manchmal kann es dann schon 2 Uhr nachts werden“, berichtet er von Momenten, in denen er die Zeit bei der Stop-Motion-Produktion vergisst. Einfach deshalb, weil er als Baumeister voll in seinem Element ist.

Robert Overend (42) zeichnet für die digitale Nachbearbeitung verantwortlich und kümmerte sich außerdem um die Sets. Eine Menge Arbeit, für die Macher steht aber eindeutig der Spaß im Vordergrund. Wenn Kusch und Hovell über ihr Projekt sprechen, sprudeln zugleich viele frische Ideen aus ihnen heraus. Die beinahe kindliche Freude daran, imaginäre, bunte Welten zu erschaffen, ist deutlich zu spüren. Hovell berichtet etwa von der immerwährenden Suche nach neuen Legofiguren, mit denen Szenen entstehen könnten. Einige Stop-Motion-Videos sind so bereits entstanden, das erste vor vier Jahren mit komplexen Wrestling-Figuren und ihren vielen Gelenkpunkten.

Humor ist die wichtigste Zutat

Rapunzel, Star Wars, Achterbahn: Roger Hovell gehen die Ideen für weitere Projekte nicht aus. Etwa 30 Kurzgeschichten und drei Filme, darunter ein neun Minuten langer Horrorstreifen, sind bereits entstanden. Seine Liebe für Legofiguren und deren Aussagekraft teilt Hovell – der Mann, der aus kleinsten Teilen etwas Großes schafft – mit seinen Mitstreitern.

Der Rietberger Fabian Kusch alias „Fab Kush“, der mit „Mister Jawbone“ André Perl seit 15 Jahren eine Instanz in der Gütersloher Rapszene ist und das „Hip-Hop Meets Reggae“ im Parkbad organisiert hat, hat Hovell vor 20 Jahren kennengelernt. Im Parkhotel der Dalkestadt absolvierten beide eine Kochlehre. Kusch ist mittlerweile als Ausbilder im Einzelhandel tätig, Hovell arbeitet als Servicetechniker. Die Stop-Motion-Videos seien das perfekte Ausgleichshobby, sagt Hovell im Gespräch mit dieser Zeitung. Mit dem Rietberger teilt er seine Leidenschaft für Spielsachen, Kumpel Robert Overend sammelt besondere Legofiguren. „Wir wollten etwas daraus machen, wollten animieren“, berichtet Kusch. Wichtig: Die selbst erdachten Szenen sollten immer mit Humor gespickt sein.

Jeder Clip bringt ein Stück Kindheit zurück

Wohin er auch unterwegs ist, sein Blackboard (Schwarzes Brett) führt Roger Hovell stets mit sich, um Szenen, die ihm durch den Kopf schießen, sogleich in Bewegung zu bringen. Robert Overend ist dabei sein wichtigster Kritiker. „Er hat für jede Szene ein gutes Auge und ist Realist“, erklärt Hovell, der von sich selbst sagt, er sei eher der emotionale Typ. Robert bringe ihn immer wieder in die Spur. Seine Ehrlichkeit sei wichtig, „denn auf seine Meinung kann ich bauen“.

Beide waren Nachbarjungs, kennen sich, seit sie neun Jahre alt waren. „Ich vertraue ihm, das Zusammenspiel funktioniert gut durch unsere unterschiedlichen Charaktere“, meint Hovell. In jedem Video, das sie zusammen auf die Beine stellen, komme ein Stück Kindheit zurück. Interaktionen werden eingebaut. Die Übergänge müssen stimmen, die Beleuchtung und jedes kleine Detail. „Natürlich könnten wir die Figuren auch durch spezielle Computerprogramme in Bewegung setzen“, sagt der Stop-Motion-Artist. Dabei würde jedoch der Reiz komplett verlorengehen: „Handgemacht – das ist für uns ganz wichtig.“

Vor jedem neuen Projekt wird ein Drehbuch festgelegt

Vor jedem neuen Projekt wird ein Drehbuch festgelegt. Für die Darstellung des jüngsten haben sich „Fab Kush“ und „Mister Jawbone“ bewusst auf die Suche nach Legoköpfen gemacht, die ihnen ähnlich sehen, denn sie spielen sich selbst im Tonstudio. Premiere des Stop-Motion-Videos von „Brick Load Of Fun“ war am 5. Mai auf Youtube, Instagram (über Fab Kush1) sowie anderen Kanälen.