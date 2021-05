Dazu zählen die Randstunde und das Format „Dreizehn Plus“ –, was noch einmal mit 15 910 Euro zu Buche schlägt. Für die Mittagessen im Rahmen der OGGS gilt: Es werden lediglich die tatsächlich in Anspruch genommenen Mahlzeiten in Rechnung gestellt. Das hat der Rat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.

Belastung summiert sich auf 89.675 Euro

Bis zum 21. Februar sei nur ein Notfallbetrieb möglich gewesen, heißt es in der Begründung. Mit Blick auf März und April beruft sich die Verwaltung auf die Empfehlung des Städte- und Gemeindebunds NRW und stellt eine endgültige Entscheidung über die Erhebung der Elternbeiträge zunächst zurück. Um die Handlungsfähigkeit der Betreuungsträger sicherzustellen, gewährt ihnen die Stadt eine vorbehaltliche Zwischenfinanzierung. Sie orientiert sich an den kompletten Elternbeiträgen der Monate März und April und beläuft sich auf insgesamt gut 59 284 Euro.

Damit kommt auf die Kommune also unterm Strich ein Betrag in Höhe von 89 675 Euro zu. Die seitens des Landes NRW noch zu klärende Gesamtlösung bis zu den Sommerferien bleibe abzuwarten und zu bewerten, teilte die Verwaltung dem Rat mit. Anschließend solle eine möglichst pragmatische Verrechnung der Monate März und April erfolgen. Was im Fall der Fälle aber auch bedeuten könnte, dass Stadt und Betreuungsträger im Nachgang noch Teilbeträge für die beiden fraglichen Monate von den Eltern einfordern. Die Abgaben für Mittagessen für die OGGS sollen derweil für März und April „spitz“ abgerechnet werden.