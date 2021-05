Ab einer stabilen kreisweiten Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 darf die Stadt die Anlage demnach „zum Zwecke der Sportausübung“ betreiben, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Ab einer Inzidenz von unter 50 dürfen auch die Liegewiese, die Wasserrutsche, der Sand-Matsch-Bereich und das Babybecken freigegeben werden. Grundsätzlich gilt: Der Eintritt ist nur unter Vorlage eines offiziellen negativen Schnelltests (nicht älter als 48 Stunden) gestattet. Ausgenommen von dieser Regel sind vollständig Geimpfte sowie Genesene. Selbsttests reichen nicht aus.

Bürgermeister Andreas Sunder: „Wir sind vorbereitet“

Bürgermeister Andreas Sunder ist generell optimistisch und sagt: „Wir sind vorbereitet und können spontan reagieren, sollten wir loslegen dürfen.“ Wer als Badegast ebenfalls vorbereitet sein möchte, kann ab sofort eine Dauerkarte erwerben. Klar ist, dass die Saison kürzer ausfallen wird als sonst. Außerdem verfügen viele Menschen durch Kurzarbeit oder andere coronabedingte Umstände über weniger Geld. Deshalb bietet die Stadt auf Vorschlag des Bürgermeisters und in Abstimmung mit den politischen Fraktionen das Dauerticket zum halben Preis an. „Wir möchten unsere Bürgerinnen und Bürger so ein wenig entlasten und der Tatsache Rechnung tragen, dass wir weniger Öffnungstage bieten können“, erklärt Sunder.

Zu folgenden Preisen sind die Karten erhältlich: Erwachsene - 30 Euro; Familienkarte eins (ein Erwachsener und eigene Kinder) - 30 Euro; Familienkarte zwei (zwei Erwachsene und eigene Kinder) - 35 Euro; Kinder ab sechs Jahren sowie Schüler und Studenten ab 18 Jahren - 12,50 Euro.

Die Karten sind ausschließlich im Bürgerbüro erhältlich. Bislang sind zwei Termine für den Verkauf vorgesehen, die ohne Voranmeldung wahrgenommen werden können: Mittwoch, 19. Mai, 14 bis 16 Uhr, und Samstag, 22. Mai, 10 bis 12 Uhr. Wichtig: Die Karten können zunächst nur in diesem Zeitraum erworben werden und nicht über eine reguläre Terminbuchung im Bürgerbüro. Weitere Sonderverkäufe sind in Planung. Eine andere Option ist die Bestellung über die städtische Internetseite. Unter www.rietberg.de („Leben in Rietberg“ – „Freibad“) kann dafür ein Formular mit allen persönlichen Angaben ausgefüllt und abgeschickt werden. Abholung und Bezahlung erfolgen dann im Bürgerbüro. Dazu rufen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, sobald das Ticket abholbereit ist.