Rietberg (gl) - Vor der ehemaligen Notunterkunft für Asylanten in Rietberg reiht sich Werner Stoll am Mittwochvormittag in die Warteschlange ein. In den Händen hält er den Aufklärungsbogen zur Corona-Schutzimpfung. Er ist einer von 32 Obdachlosen in der Stadt, die ein Immunisierungsangebot erhalten haben.