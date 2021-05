Astronomisch dunkle Nächte enden

Auch in Rietbergs Nachbarstadt Rheda-Wiedenbrück lockte Arnold Hoppe mit seinem Angebot in der Vergangenheit etliche Mitmenschen vom heimischen Sofa in die Natur. Zum Bedauern seiner Fans mussten die Sternenwanderungen aufgrund der aktuellen Infektionslage zunächst eingestellt werden. Eine Fortsetzung des Angebots ist aber geplant. Bis dahin können Sternengucker allein auf Entdeckungsreise gehen.

Die Welt dreht sich weiter

„Die Welt dreht sich trotz Corona weiter. Der Himmel bietet auch in den verbleibenden Maitagen noch so manches interessante Schauspiel“, verrät der Diplom-Ingenieur für Maschinenbau. Der Mai, sagt Hoppe, halte noch die eine oder andere bestenfalls nicht so kühle Beobachtungsnacht bereit – egal ob mit Fernglas, Teleskop oder bloßem Auge.

In diesen Tagen geht laut Hoppe die Zeit der astronomisch besonders dunklen Nächte zu Ende. Will heißen: Die Sonne sinkt nicht mehr tiefer als 18 Grad unter den Horizont. Hinzu kommt der Mond. Sein Licht stört zunehmend die ganze Nacht über die Beobachtung lichtschwächerer Objekte.

Saturn und Jupiter gut zu beobachten

Von den Planeten beendet Merkur seine Abendsichtbarkeit. Mars (Untergang gegen 0.30 Uhr) und Venus (Untergang gegen 22 Uhr) fallen kaum auf. Am Morgenhimmel können Saturn (Aufgang zirka 2.30 Uhr) und Jupiter (Aufgang etwa 3 Uhr) beobachtet werden. Vollmond ist am Mittwoch, 26. Mai. Beobachten sollte man den Erdtrabanten allerdings schon am Abendhimmel. Hoppe: „Hierfür genügen ein einfaches Fernglas und ein dunkler Balkon oder Garten.“

Satelliten stören die Sicht

Außer den natürlichen Himmelskörpern, erklärt der Fachmann, ließen sich auch die Zeugen menschlicher Raumfahrt im All gut in den Blick nehmen. Die Raumstation ISS beispielsweise sei mehrfach in der Nacht bei ihren teilweise spektakulären Überflügen auszumachen. In den vergangenen Wochen seien zudem wieder zahlreiche andere Flugkörper am Himmel zu sehen gewesen. Dabei handele es sich vor allem um die Starlink-Satelliten für das neue weltumspannende 5G-Netz. Dahinter stecke der US-amerikanische Milliardär und Tesla-Chef Elon Musk mit seinem Unternehmen SpaceX.

Bei Arnold Hoppe und seinen Astronomiekollegen stoßen die zusätzlichen Lichtpunkte, die beispielsweise durch Satelliten am Himmel erzeugt werden, nicht gerade auf Begeisterung. Auch dann nicht, wenn sich die Ketten wie im Fall Starlink nach wenigen Tagen auflösen und die Satelliten dann einzeln ihre Bahnen über den Nachthimmel ziehen.

Tipps für Himmelsgucker

Wer aus der Region Ostwestfalen-Lippe Beobachtungstermine und Nachtwanderungen im kleinen Familienkreis plant, für den empfiehlt Arnold Hoppe zur Recherche die Seite www.sternenhimmel-owl.mozello.de. Dort gebe es nützliche Tipps für Laien, die einen Blick in die Sterne wagen wollten.

Und noch eine gute Nachricht hat Hoppe für alle Himmelsgucker: Sobald es die aktuelle Corona-Lage wieder zulasse, sei auch wieder mit astronomischen Veranstaltungen der Volkshochschule (VHS) Reckenberg-Ems zu rechnen. Für Rietberg und Bad Lippspringe bedeute dies Wanderungen auf den dortigen Planetenwegen, für Rheda-Wiedenbrück astronomische Nachtwanderungen am Rand der Stadt. Dabei erfahren die Teilnehmer nicht nur Wissenswertes aus dem All. Wer mit ihm schon einmal unterwegs war, der weiß: Hoppe kennt sich auch bestens mit Wildkräutern und den Tierstimmen der Nacht aus.