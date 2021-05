Mitmachen können alle Bürger ab sechs Jahren, bis ins hohe Alter. Die Anforderungen in den einzelnen Disziplinen sind an die jeweiligen Altersstufen angepasst. Geübt wird mittwochs von 18 bis 19.45 Uhr auf dem Sportplatz am Schulzentrum (Torfweg). In Mastholte kann aus organisatorischen Gründen die Abnahme derzeit nicht angeboten werden. Aufgrund der Corona-Situation sind auch in diesem Sommer besondere Bedingungen zu beachten.

Maximal 25 Sporttreibende gleichzeitig auf dem Platz

An jedem Übungsabend dürfen sich nur bis zu 25 Sporttreibende gleichzeitig auf dem Platz befinden. Als Ein- und Ausgang wird das Tor am Torfweg genutzt. Sofern der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, besteht die Verpflichtung zum Tragen mindestens einer Alltagsmaske. Alle Sportler müssen die Hygieneregeln beachten und sich mit ihren Daten zu Beginn in eine Anwesenheitsliste eintragen. So kann eine mögliche Kontaktnachverfolgung im Fall einer Covid-19-Infektion innerhalb der Gruppe gewährleistet werden. Hilfreich sei es, wenn jeder einen eigenen Kugelschreiber mitbringt, teilt die Stadt mit. Desinfektionsmittel werden zur Verfügung gestellt. Auch während des gesamten Übungsbetriebs müssen die Mindestabstände von 1,5 Metern eingehalten werden, beim Laufen sogar fünf Meter.

Wie auch in den Jahren zuvor, besteht an jedem zweiten Sonntag im Monat die Möglichkeit, das 20-Kilometer-Radfahren zu absolvieren. Der erste Termin ist der 13. Juni. Ferner kann an diesem Tag auch die Prüfung für die Kurzstrecke über 200-Meter-Radfahren abgelegt werden. Start ist jeweils um 8 Uhr an der ehemaligen Post an der Bahnhofstraße. Ein Termin für das 7,5-Kilometer-Walking/Nordic-Walking sollte mit den Sportabzeichenabnehmern direkt vereinbart werden. Mögliche Zeiten zur Abnahme der Schwimmprüfungen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Die Anforderungen für die Prüfungen gibt es im Internet unter www.deutsches-sportabzeichen.de. Als zusätzlichen Anreiz für eine Teilnahme bieten viele Krankenkassen wieder Bonuspunkte an. Ferner werden nach Ende der Sportabzeichenaktion attraktive Preise unter allen Mitstreitern verlost.