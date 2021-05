Dafür gründete sie den Herz-Verlag. Zunächst gibt es dort ihre „Fünf-Minuten-Märchen zum Lauschen – Teil eins“ auf die Ohren. „Nach meinen Märchenauftritten wurde ich immer wieder gefragt, ob ich denn nicht auch eine CD hätte. Dank der Corona-Zwangspause habe ich das nun endlich in die Tat umgesetzt“, berichtet Michaela Brinkmeier. 15 Erzählungen aus aller Welt haucht sie auf dem Tonträger Leben ein. Auch fünf von ihr gespielte Harfenstücke sind darauf zu finden.

Weitere Projekte bereits in Planung

„Märchen live erzählt zu hören, ist schön. Das habe ich als Kind leider nie erleben dürfen. Aber ich habe es geliebt, mich mit meinem Bruder in eine Butze zurückzuziehen und gemütlich Märchen-Langspielplatten zu hören. Die Stimmen habe ich heute noch im Kopf“, sagt die Druffelerin. Die Märchen ihres frisch herausgebrachten Hörbuchs entsprechen den ersten beiden Kapiteln ihres Buchs „Fünf-Minuten-Märchen“, das 2019 im Königsfurt-Urania-Verlag erschienen ist. Teil zwei der insgesamt sechsteiligen Serie soll dann im Juli auf den Markt kommen. Michaela Brinkmeier ist dafür selbst unter die Verleger gegangen und hat den Herz-Verlag aus der Taufe gehoben. Dessen Motto lautet „Lesen und lauschen“.

Neben der Hörbuchserie möchte sie auch ihre Bücher „Märchen vom Meer“ und „Märchen für Trauer und Trost“ vertonen – sowie all jene, die noch kommen werden. „Außerdem plane ich Hörbücher mit Meditationen, Fantasiereisen und Entspannungen für Kinder und für Erwachsene, mit Klangschalenmusik und Harfe“, stellt Brinkmeier in Aussicht, die außer einer Erzählerausbildung bei der Europäischen Märchengesellschaft auch Ausbildungen zur Klangtherapeutin und -pädagogin sowie zur Meditationslehrerin vorweisen kann, bundesweit als Dozentin für Märchen, Meditation, Klang sowie Entspannung unterwegs ist und Seminare in Klöstern und Einrichtungen der Erwachsenenbildung gibt.

Die Audio-CD „Fünf-Minuten-Märchen zum Lauschen – Teil eins“ ist stationär und online im Buchhandel erhältlich sowie über die Shops der beiden Internetseiten von Michaela Brinkmeier beziehbar: www.Sterntaler-Harfe.de und www.herzverlag.eu. Dort sind auch Hörproben eingestellt und die Titel sowie Herkunftsländer der einzelnen Märchen aufgelistet. Die CD kostet 9,95 Euro, hat eine Spielzeit von 66 Minuten und eine Altersempfehlung von drei bis 99 Jahren.