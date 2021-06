Lkw-Fahrer sitzt 31 Stunden am Steuer

Rietberg (gl) - Der Verkehrsdienst der Polizei Gütersloh hat am Donnerstagabend auf der Delbrücker Straße (B 64) in Rietberg den Schwerverkehr kontrolliert. Dabei zeigte sich einmal mehr, dass es immer wieder zu eklatanten Regelwidrigkeiten kommt. Ein Fahrer war 31 Stunden am Stück unterwegs.