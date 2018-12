Von Monika Schönfeld

Weihnachtsmarkt in Schloß Holte Fotostrecke

Foto: Monika Schönfeld

»So ganz gelungen ist das nicht. Es waren so viele Kinder, Eltern und Großeltern vor der Bühne«, sagt der Vorsitzende des Männerchors Schloß Holte, Klaus Hose. Das hat aber niemand gemerkt, vielmehr stimmten sogar die Besucher in das bekannte Weihnachtslied ein. So ganz herausgezogen hat sich der Männerchor nicht. Allerdings hatte er die Verantwortung für das Programm in andere Hände gelegt.

Rund um den Weihnachtsbaum

Die Ortsgemeinschaft Schloß Holte hat dieses Jahr das erste Mal die Organisation des Weihnachtsmarktes auf dem Holter Kirchplatz übernommen, nachdem sich Männerchor und Stadt zurückgezogen hatten. »Wir haben die 31 Stände rund um den Weihnachtsbaum auf dem Holter Kirchplatz arrangiert, um ein Weihnachtsdorf entstehen zu lassen«, sagt Wolfgang Gerbig.

Keine Bühne, keine Kotas, keine durchgehende Beschallung – zu teuer. Bettina Einecke, ebenfalls für die Ortsgemeinschaft tätig: »Das Feedback der Gäste ist durchweg positiv. Eine Besucherin meinte, die Kotas seien immer sehr heimelig gewesen. Als ich ihr gesagt habe, was die für ein Wochenende gekostet haben, fand sie diese Art von Zelten verzichtbar.« Einige Feuertonnen mehr könnte der Markt vertragen – gerade, weil es so kalt und windig war.

Erstmals dabei war die dritte Mannschaft des VfB Schloß Holte mit einem 50 Quadratmeter großen Pagodenzelt. »Wir sind gefragt worden, weil der Männerchor keinen Glühweinverkauf machen wollte. Wir sind sehr zufrieden. Am Freitag und Samstag war es voll«, sagt Marcel Kölbel.

Premiere für Kaffee

Ebenfalls Premiere hatte das Röstwerk, die Kaffeemanufaktur aus Sende. »Der Markt ist ansprechend und schön angeordnet im Rund. Man kann alles gut überblicken. Für uns ist das Werbung, wir machen uns bekannt. Obwohl wir mit Glühwein vermutlich mehr Publikum gehabt hätten«, sagt Olliver Hermey.

Vielleicht fehlte ihm aber auch nur das beheizte Zelt. Das hatten Klaus und Marko Krampe aufgebaut. Die »Kaffeestube« ist ein Vater-Sohn-Projekt. »Wir machen öfter mal etwas zusammen«, sagt Marko Krampe. Vater und Sohn backen Waffeln und Quarkbällchen und servieren dazu frischen Kaffee – mit tollem Erfolg.

Essen und Trinken kommt gut an, aber auch selbst gemachte Sachen, die sich vorzüglich als Weihnachtsgeschenke eignen. Seifen aus der Chemieküche der Lisa-Tetzner-Schule, gehäkelte Weihnachtswichtel aus Stukenbrock-Senne, Schmuck und Accessoires, Schwibbogen, Weihnachtskrippen, beleuchtete Sterne, genähte Körnerkissen, selbst genähte Taschen und Magnetschmuck ist dabei.

15 Minuten Weihnachten aus der Tüte

Das Evangelische Jugendhaus unterhält die Kinder mit Spielen und selbst gemachten Armbändern, die Evangelische Freikirche lässt Kinder Lebkuchen verzieren. »Wir wollen mit den Menschen ins Gespräch kommen und verschenken ›15 Minuten Weihnachten aus der Tüte‹ mit Teelicht, Teebeutel und einer Weihnachtsgeschichte«, sagt Peter Thiessen.