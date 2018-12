Schloß Holte-Stukenbrock (WB/ale). Kerstin Raeder ist vielen Neu-Eltern in Schloß Holte-Stukenbrock bekannt. Im Besuchsdienst der Stadt hat sie den Eltern in den vergangenen Jahren das Willkommensgeschenk überreicht. Nun übergibt die gebürtige Schwäbin das Zepter an ihre Nachfolgerin Ewelina Fromm.

Immer, wenn die Stadt einen neugeborenen Bewohner begrüßen konnte, war sie im Einsatz. Gut acht Jahre lang war Kerstin Raeder Leiterin des Kreisfamilienzentrums am Rathaus. Sie habe dien Besuchdienst zusätzlich »gerne« erfüllt und so insgesamt etwa 1600 Willkommensgeschenke überreicht.

»Hier sind Sie richtig!«

Als Leiterin des Kreisfamilienzentrums war sie von Beginn an maßgeblich am Aufbau des Familienzentrums und dessen Angeboten beteiligt. »Das Kreisfamilienzentrum ist ein Unikum«, sagt Christiane Vornholt, Leiterin des Fachbereichs Soziales der Stadt. Sie meint damit die vielfältigen Aufgaben, die die Mitarbeiter dort rund um Familien übernehmen. Das Angebot umfasst neben dem Besuchsdienst auch Krabbelgruppen, die Schwangeren-Konfliktberatung oder den sozialen Dienst. »Hier sind sie richtig!«, ist sich auch Birgit Kaupmann sicher. Die Fachbereichsleiterin der Familienhilfe im Caritas-Verband nennt das Familienzentrum die »zentrale Anlaufstelle von Null bis 99 plus«.

Die Arbeit wird zukünftig Ewelina Fromm übernehmen. Seit zehn Jahren ist die Diplom-Pädagogin beim Caritas-Verband im Bereich ambulanter Besuchsdienst tätig. »Durch meine bisherige Tätigkeit kann ich auf ein gutes Netzwerk zurückgreifen und die Anfragen entsprechend bündeln. Meine Kenntnisse über die verschiedenen Hilfsangebote, die wirksam einsetzen, helfen mir dabei.«

22,5 Stunden pro Woche

Mit einem Stellenanteil von 22,5 Stunden in der Woche wird die Mutter eines knapp dreijährigen Sohns im Kreisfamilienzentrum tätig sein. Dass die 40-Jährige aus Gütersloh in große Fußstapfen tritt, ist ihr bewusst. Schließlich ist es Kerstin Raeder in ihrer achtjährigen Tätigkeit gelungen, »etwas Besonderes« auf die Beine zu stellen, wie Birgit Kaupmann sagt. Dies stelle sie immer wieder in Gesprächen fest. Oftmals verlieren sich Hilfesuchende im Zuständigkeits-Wirrwarr, während es in den Kreisfamilienzentren, zwölf gibt es im Kreis Gütersloh, immer direkte Ansprechpartner gebe. Christiane Vornholt lobt die offene und unkomplizierte Art, mit der kommuniziert und Anliegen bearbeitet werden. Gerade in der Familienhilfe seien niedrigschwellige Angebote wichtig.

So ganz ohne das Kreisfamilienzentrum wird Kerstin Raeder aber auch zukünftig nicht sein. Zwar wechselt die Verlerin in das Stadtfamilienzentrum nach Rheda-Wiedenbrück, ist aber nach wie vor einmal pro Woche in Schloß Holte-Stukenbrock tätig.