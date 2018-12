Von Uschi Mickley

Adventskonzert des Gymnasiums Fotostrecke

Foto: Uschi Mickley

Sie alle waren begeistert von den sehens- und hörenswerten Darbietungen, die in vielgestaltigen Facetten auf das Fest einstimmten. Nicht weniger als 303 Mitwirkende präsentierten unter dem feurigen Dirigat von Knut Peters ein lebendiges Konzert mit bewegenden emotionalen Momenten. Kein Platz in der Aula blieb unbesetzt. Umrahmt von Lichterglanz und Tannenbäumen traten das groß aufgestellte Schloss-Orchester und die Schloss-Combo auf der Bühne an.

Temperamentvoll

Den musikalischen Reigen eröffneten die Ensembles gemeinsam mit den »Schloss-Spatzen«, die beherzt und temperamentvoll weihnachtliche Lieder vortrugen. »Wer um diese Zeit noch nicht in Weihnachtsstimmung ist, dem kann man nur empfehlen, ein solches Konzert zu besuchen«, flüstert eine Zuschauerin. Währenddessen bahnt sich ein bärtiger Weihnachtsmann den Weg durch die Zuschauerreihen und verteilt süße Überraschungen. Schüler, Ehemalige und Instrumentalsolisten begeisterten aus allen Jahrgangsstufen das Publikum als Solisten und in Ensembles.

Viele der Beiträge erreichten höchstes Niveau. So auch der der mit Spannung erwartete Auftritt von Mattis Lauströer, der an der aktuellen Staffel von »The Voice Of Germany« teilgenommen hatte. Mit der Gitarre interpretierte er zunächst gefühlvoll und ausdrucksstark mit warmer, weicher Stimme »Be Alright«. Später präsentierte er sich mit dem Solo »High Hopes«.

Reizvoller Kontrast

Einen reizvollen Kontrast setzte der Auftritt von Anna Stoupa, der bewundernde Bravo-Rufe und Schmunzeln im Publikum hervor rief. Mit rotem Kleid und Weihnachtsmütze tänzelte die ehemalige Gymnasiastin über die Bühne. Sie sang mit großer Stimme »Underneath The Tree« und zauberte eine fröhliche Stimmung in die Aula, die sich im Lauf des gut dreistündigen Programms stetig steigerte. Mit ihrer fröhlichen und beschwingten Rezitation von »Santa Claus Is Coming To Town« versetzte auch Fünftklässlerin Melis Sen die Besucher in Staunen.

Kaum verklungen, füllte Alexandra Wiebe mit dem innig vorgetragenen »All I want For Christmas Is You« die Aula. Welch große junge Talente das Gymnasium zu bieten hat, offenbarte dann Basim Kurt. Mit dem innig vorgetragenen hebräischen Friedenslied »Lo Yisa Goy« setzte der Fünftklässler dem Konzert noch einmal die Krone auf, wovon die Zuschauer mächtig beeindruckt waren, und tosenden Applaus spendeten.

Das Publikum huldigte den Akteuren mit Bravorufen. Nach dem Schlusslied standen die Zuhörer auf, um mit lang anhaltendem Applaus ihren Respekt zu zeigen. »Es ist für mich immer wieder etwas ganz Besonderes, hier mitsingen zu dürfen«, verrät Sänger Mario Krüger (Abiturjahrgang 2016), nachdem der Schlussapplaus verklungen ist. Trotz einer Erkältung wollte es sich der 22-jährige nicht nehmen lassen, dabei zu sein.