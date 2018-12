Von Monika Schönfeld

Die Kriminalität in Schloß Holte-Stukenbrock ist zurückgegangen, seitdem die Problemgruppen von Asylbewerbern nicht mehr in der ehemaligen Klinik am Hellweg im Grenzgebiet auf Oerlinghauser Gebiet untergebracht sind. »Mit den Bewohnern dort haben wir keine Probleme mehr«, sagt Wolff.

Landrat Sven-Georg Adenauer und Polizeidirektor Christoph Ingenohl berichteten, dass die Kreispolizei Gütersloh von 2005 bis heute 56 Stellen verloren habe und heute mit 460 Polizeibeamten arbeite.

Weniger Einbrüche

»In Schloß Holte-Stukenbrock ist die Welt absolut in Ordnung«, sagt Adenauer. Die Zahl der Straftaten sei von 2017 auf 2018 von 1010 auf 831 gesunken. Es seien 154 weniger Diebstähle und 75 Fälle weniger an Straßenkriminalität gezählt worden. Die Zahl der Wohnungseinbrüche in den ersten elf Monaten des Jahres seien von 23 auf 12 dieses Jahr gesunken. 2017 wurden noch 158 Fahrräder gestohlen, dieses Jahr 101. Die Zahl der Ladendiebstähle sank von 144 auf 80.

Verkehrsunfälle

Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden ist auf 88 (83) gestiegen. Bei den Unfällen wurden 19 Menschen schwer verletzt (Vorjahr: 17), eine Frau starb (Vorjahr: 4), 87 Menschen wurden leicht verletzt (84).

Respektlosigkeit

Polizeiseelsorger Monsignore Wolfgang Bender berichtete, dass der Polizeidienst unter Druck stehe. Zwar werde das Land nächstes Jahr 2500 neue Studenten einstellen, aber zurzeit befinde sich die Polizei im »Tal der Tränen«. Nicht nur wegen der engen Personaldecke blase den Polizisten der Wind ins Gesicht. Polizeidirektor Christoph Ingenohl berichtet von einer Steigerung des Widerstands gegen die Staatsgewalt um 19 Fälle allein in Schloß Holte-Stukenbrock. Bender sagte, dazu komme Respektlosigkeit und Gewalt gegen Einsatzkräfte. Die Polizeiseelsorge im Bistum Paderborn habe die psychosoziale Unterstützung verstärkt. »Die Überbringung von Todesnachrichten belasten die Polizisten«, sagt Bender. Vor allem in Schloß Holte-Stukenbrock gebe es viele Suizide auf der Bahnstrecke. Das sei schwer zu ertragen für die Ersthelfer, die Polizisten, die Lokführer und vor allem auch für die betroffenen Familien.

Bürgermeister Hubert Erichlandwehr sagte der Polizei zu, ein offenes Ohr für Wünsche zu haben. Er dankte für die Zusammenarbeit mit dem Bezirksdienst – zum Beispiel beim Projekt »Lass(t) uns laufen« an der Grauthoff-Elbrachtschule.

Mehr Unfälle mit Pedelecs

Unfälle mit Radfahrern machen der Polizei Sorge. Die meisten passieren in Gütersloh, Rheda-Wiedenbrück und Schloß Holte-Stukenbrock, sagt Polizeidirektor Christoph Ingenohl. Seitdem Pedelecs so beliebt geworden sind, steigt die Zahl der Unfälle mit Radfahrern. Viele Rad- und Autofahrer könnten die Schnelligkeit der E-Bikes nicht einschätzen. Wachleiter Markus Wolff weist darauf hin, dass er in engem Kontakt zu Pascal Lideck stehe, der für die Verkehrsangelegenheiten in der Stadt zuständig sei. »Wir machen alles Menschenmögliche, um Gefahren zu entschärfen. Manchmal ist das aber rechtlich nicht möglich.« Der »Klassiker« sei, dass dem Radfahrer die Vorfahrt genommen werde.

2019 werden Radfahrer kreisweit in den Blick genommen, in Schloß Holte-Stukenbrock wird eine Mountainbike-Streife eingerichtet.

Ein Kommentar von Monika Schönfeld

Der Landrat als kommunaler Chef der Polizei und des Rettungswesens ist auf Rundreise durch den Kreis, um den Mitarbeitern, die oft ihr Leben für andere riskieren oder das Leben anderer retten, Danke zu sagen. Dafür muss er sich Zeit nehmen – und zwar egal, was er sonst noch vor den Füßen hat. Er muss auch zuhören können. Wenn er sich aber mit dem Handy in der Hand zurückzieht, während der Notfallseelsorger berichtet, oder alle schnell zum Pressefoto treibt, ist das keine Wertschätzung, sondern ganz offenbar eine lästige Pflichtaufgabe. Das ist zumindest unhöflich.