Schloß Holte-Stukenbrock (WB/ale). Sturm, Regen und am Ende sogar Schnee. Das Jahr der sportlichen Wandergruppe des Heimat- und Verkehrsvereins hatte wettermäßig allerlei zu bieten. Am Wochenende fand die traditionelle Jahresabschlussfeier statt.

Warm ist es am Sonntag im Bartholdskrug in Oerlinghausen und gemütlich. Genau richtig für die große Wandergruppe rund um Wanderwartin Sabine Redeker. Gut 13 Kilometer zwischen Lipperreihe und Stukenbrock sind die Teilnehmer zuvor unter ihrer Leitung gewandert, bevor der Tag im urigen Fachwerkhaus am Hellweg bei Kaffee und Kuchen ausklingt. »Wandern stärkt das Immunsystem und schafft einen gelungenen Ausgleich in hektischen Zeiten«, sagt die Wanderwartin. Sie sei sehr stolz, dass viele Teilnehmer auch im hohen Alter noch Spaß an den Wanderungen hätten. Erst zu Beginn des Jahres sei ein neues Mitglied dazu gekommen. »80 Jahre ist er alt, rüstig und fit.«

Staffelstab weitergegeben

Ein anderer gibt an diesem Nachmittag das Zepter an die jüngere Generation ab. Peter Gabriel ist seit etlichen Jahren als Wanderführer für die Gruppe tätig und möchte nun, –- zumindest was das Organisatorische betrifft – kürzer treten. Gemeinsam mit Bernd Paarmann und Andreas Prieß hatte Gabriel am Sonntag aber noch die Zahl der Wanderungen pro Jahr vervollständigt.

Alle Rundgänge haben die drei Wanderfreunde 2018 mitgemacht und erhielten für ihre Leistung jeweils einen Präsentkorb von Sabine Redeker. 200 Kilometer Strecke hatte die Wanderwartin mit ihrem Mann Bernd geplant. Am Ende wurden es 189 Kilometer. »Sturmtief Friederike hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir mussten eine Wanderung komplett ausfallen lassen, weil wir keine Wälder betreten durften. Eine andere Wanderung musste stark verkürzt stattfinden.«, sagt Sabine Redeker. Die Teilnehmer hat das nicht gestört. Im Gegenteil, die Wanderungen fanden mit durchschnittlich 40 Wanderfreunden statt. Eine Buswanderung und die traditionelle Wanderfete im Heimathaus Stukenbrock waren beliebte Veranstaltungen.

Konzept bleibt

Für das kommende Jahr bleiben die Wanderfreunde bei ihrem Konzept. Jeden dritten Sonntag wird es in 2019 eine geführte Wanderung geben. Insgesamt acht Wanderführer haben bereits ihre Strecken im Blick und freuen sich auf neue Mitglieder auf den zwischen 13 und 22 Kilometer langen Wanderungen, die vorrangig durch ebenes Gelände führen.