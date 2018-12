Erfolgreiche Veranstaltung der Stadtführer zum Tag des offenen Denkmals am 9. September waren die Schlossführungen mit 330 Gästen. Geführt haben (von links) Andreas Köhler, Gabriele Wüstehube, Ursula Pankoke und Heinz Renerig. Foto: Monika Schönfeld

Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock(WB). Die Stadtführer haben ein erfolgreiches Jahr hinter sich. Knapp 1000 Gäste haben eine der Touren oder Veranstaltungen in Anspruch genommen. Höhepunkte des Jahres waren die vier Schlossführungen zum Tag des offenen Denkmals mit allein 330 Besuchern und der Stand an drei Tagen im Pollhans-Wirtschaftszelt.

Wer noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, liegt mit dem historischen Kalender der Stadtführer richtig, sagen (von links) Otmar Lüke, Ulrike Schröder und Andreas Köhler. Foto: Monika Schönfeld Wer noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, liegt mit dem historischen Kalender der Stadtführer richtig, sagen (von links) Otmar Lüke, Ulrike Schröder und Andreas Köhler. Foto: Monika Schönfeld

»Wir waren überrascht, wie gut die Führung am Schloss , in die Kapelle und zum Denkmal der Befreiungskriege angenommen worden ist«, sagen die Stadtführer Andreas Köhler, Ulrike Schröder und Otmar Lüke zur Bilanz des Jahres. Sehr gut angenommen worden sei das 2018 eingeführte Mittwochnachmittags-Programm. Jeden ersten Mittwoch im Monat treffen sich die Stadtführer mit Interessierten zu einer Radtour (maximal 20 Kilometer) oder Wanderung (6 Kilometer), um Feuerwehr, Sägewerk oder Röstwerk zu besuchen. »Wir bieten etwas Kleines in der Woche an«, sagt Lüke. Das soll 2019 fortgeführt werden – dann mit Blick über den Tellerrand zu Zielen wie Verl, Kaunitz oder Oerlinghausen, eventuell zum Flugplatz oder zum Kötterhaus.

Rückblick in Bildern

Die erste Wanderung des Jahres findet wegen der Weihnachtsferien am zweiten Mittwoch des Januar statt, am 9. Januar. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Bahnhof. Von dort geht es zum Rathaus. Im Vortragsraum 129 zeigen die Stadtführer einen Rückblick auf Wanderungen und Fahrradtouren 2018 in Bildern. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen. Um besser planen zu können, wird um Anmeldung unter der Telefonnummer 05207/8998054 gebeten.

2018 haben die Stadtführer mit Teilnehmern aus der Gemeindeverwaltung Leopoldshöhe mit 60 Personen die größte Gruppe durchs Furlbachtal geführt. Die Heideradtouren mit 60 Radfahrern, die sie über den Truppenübungsplatz Senne geführt haben, waren ebenfalls beliebt.

Am dritten Oktoberwochenende war Pollhans ein großer Erfolg der Stadtführer, die mit einem Schätzspiel und ihrem Angebot die Besucher seit einigen Jahren immer an die gleiche Stelle im Wirtschaftszelt locken. Hier ist auch der dritte historische Kalender vorgestellt worden. Ortsansichten aus den 60er-Jahren und ältere werden gezeigt. Wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, erhält den Kalender bei Geschenke Antpöhler, Copy & More und bei der Buchhandlung Strathmann.

Neu: Schlemmertour

Neu dieses Jahr ist die Schlemmertour durch Stukenbrock mit Leckereien an drei oder vier Stationen am Samstag, 7. September. Außerdem gibt es die Winterwanderung am 16. Februar, den Besuch der Heidschnuckenschäferei während der Lammzeit im März, große Stadtrundfahrten, eine Radtour zum Salvator-Kolleg, eine Kräuterwanderung, die Planwagenfahrt durch die blühende Heide, zwei Heideradtouren und die Nikolausfahrt.

Flyer liegen an öffentlichen Stellen aus. Anmeldungen sind ab sofort möglich, Telefon 05207/8998054 oder 05207/9299980.