Viele empfinden die Vorweihnachtszeit als stressig. Geht das den Kindern im Kindergarten auch so?

Gabriele Eisenhuth: Kinder bekommen alles mit. Da wir hier aber fast ausschließlich Tageskinder haben, können wir gegensteuern. Wir lesen viel vor, die Kinder berichten im Morgenkreis, was sie bewegt. Wenn die Kleinen schlafen, hören die Großen zur Entspannung eine Geschichte in der Turnhalle. Wir gehen viel raus, auch wenn es nass und kalt ist. Bewegung schafft den Ausgleich und befreit von Stress.

Gibt es ein weihnachtliches Programm im Kindergarten?

Eisenhuth: Ja, denn wir freuen uns alle auf Weihnachten. Am 1. Dezember werden die Räume geschmückt. Tradition hat, dass die ältesten beiden Jahrgänge das Kinderstück in Bielefeld besuchen. Dieses Jahr waren wir mit 22 Kindern bei Hänsel und Gretel. Allein die Busfahrt ist ein Erlebnis. Finanziert wird der Bus vom Familienzentrum, das wir ja auch sind. Im Vorfeld haben wir das Märchen vorgelesen. Das hat das Theater modernisiert. Plötzlich war Dornröschen da.

Werden die Eltern ins Weihnachtsprogramm eingebunden?

Eisenhuth: Wir wollen fördern, dass Kinder gemeinsam mit ihren Eltern etwas erleben. Einen Vormittag kommen die Eltern, um gemeinsam mit den Kindern Plätzchen zu backen. In den Vorjahren hatten wir unsere so genannten Sternstunden, in denen jedes Kind einmal im Mittelpunkt steht und Zeit mit Mama und Papa verbringt. Dieses Jahr haben wir die Kindertagesstätte in einen Weihnachtsmarkt verwandelt. In den einzelnen Räumen konnten Eltern mit ihren Kindern weihnachtliche Dinge basteln, malen, Geschichten hören oder sich im Lichterraum verzaubern lassen.

Welche Rolle spielen Geschenke bei den Kindern?

Eisenhuth: Wir halten das Thema im Hintergrund. Gerade die kleinen Kinder machen das auch gar nicht zum Thema. Wir basteln mit den Kindern keine Geschenke für die Eltern – außer, die Kinder wollen das von sich aus. Wir machen auch den Kindern kein Geschenk, sondern nur eins an die Gruppe. Kinder machen Vorschläge, was sie sich für ihre Gruppe wünschen. Am letzten Tag vor den Ferien wird das Geschenk nach dem Weihnachtsfrühstück überreicht – dieses Jahr zum Beispiel eine Duplo-Eisenbahn, eine Kugelbahn und Gesellschaftsspiele.

Was sollten Eltern denn ihren Kindern zu Weihnachten schenken?

Eisenhuth: Für die Kinder im Kindergartenalter sollten sie auf elektronische Sachen verzichten und lieber etwas zum Aufbauen und Basteln schenken, etwas, das Kreativität fördert. Und dann, ganz wichtig: Eltern sollten sich die Zeit nehmen, sich mit dem Kind und seinen Geschenken zu beschäftigen, gemeinsam aufbauen und spielen. Am besten sind die Sachen, bei denen die ganze Familie mitmacht.

Sie sind so lange Leiterin der Kindertagesstätte wie sie hier in den Räumen am Rathaus existiert. Haben sich Kinder in den vergangenen 20 Jahren verändert?

Eisenhuth: Verhaltensoriginelle Kinder gab es schon immer. Sie finden bei uns jede Unterstützung, die sie brauchen. Kinder sind Kinder geblieben. Aber die Eltern haben sich verändert. Sie machen sich Gedanken um die Erziehung ihrer Kinder und sie lassen sich beraten. Sie lassen sich vom Gedanken leiten, dass es Kindern gut gehen muss. Das Kind wird als eigenständiges Wesen anerkannt. Wir erziehen die Kinder zur Mitbestimmung. Sie kennen ihre Rechte. Das hat schon mal dazu geführt, dass sie in der Schule Widerstand geleistet haben, als das Ziel eines Wandertages festgelegt wurde, ohne die Kinder an der Entscheidung zu beteiligen.

Seit zehn Jahren ist die Kindertagesstätte auch Familienzentrum. Was ist in dieser Zeit passiert?

Eisenhuth: Wir haben unsere Angebote neu sortiert. Anfangs gab es viele Vorträge von Referenten und Elternabende. Das machen wir jetzt nur noch vier Mal im Jahr und dann im Verbund mit den anderen Familienzentrum und der Volkshochschule – und abwechselnd. Wir arbeiten jetzt viel zur Unterstützung der Kinder. Es gibt Psychomotorik in Zusammenarbeit mit dem Offenen Ganztag der Katholischen Grundschule Stukenbrock, Schwimmen und Wassergewöhnung, Englisch-Kurse, Selbstbehauptung, Therapien für Kinder mit Förderbedarf, aber auch Angebote für Erwachsene wie Rückbildung und Babymassage mit einer Hebamme, den Babytreff im Kreisfamilienzentrum nebenan. Für Lachyoga, Pilates und Yoga stellen wird abends die Räume zur Verfügung.