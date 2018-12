Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Sie könnten drei Engelchen darstellen. Johanna (12), Josephine (10) und Pauline (7) Franke sind aber mit Ruß im Gesicht und in abgerissenen Kleidern drei der Ofenkinder in der Kinderoper »Hänsel und Gretel« am Stadttheater Bielefeld.

Weitere Aufführungen In der Bielefelder Neuinszenierung erzählen Jan Eßlinger (Regie) und Benita Roth (Bühne, Kostüme) das Märchen »Hänsel und Gretel« im Spannungsfeld zwischen der harten Realität des Lebens und den (Alb-)Träumen einer surrealen Märchenwelt, die das bekannte Geschehen in teils aufregend neue Bildkonstellationen taucht. Wie bei einem Roadmovie durchleben die Kinder Abenteuer, die sie unweigerlich reifen lassen und sie fit manchen für die wichtigste Prüfung. Die musikalische Leitung hat Alexander Kalajdzic. Weitere Vorstellungen sind am 25. Dezember, am 24. Januar und 1., 6. und 16. Februar. Karten gibt es unter der Telefonnummer 0521/515454.

Auf der Bühne stehen sie während der acht Vorstellungstage als Statisten, zuletzt am Sonntag vor Heiligabend und das nächste Mal am zweiten Weihnachtstag. »Es lohnt sich, zu Hänsel und Gretel zu gehen, weil es bezaubernd ist und weil dort Weihnachten wieder lebendig ist«, sagt Johanna Franke. Das klingt wie aus einem Werbeprospekt, kommt aber spontan auf die Frage nach dem, was ihr an dem Stück wichtig ist. Sehr verwundert diese Antwort nicht: Die Siebtklässlerin Johanna hat dieses Jahr mit ihrer Freundin Anna-Lena Brei den Publikumspreis beim Bundeswettbewerb »Jugend präsentiert« für das Gymnasium geholt.

Die drei Schwestern haben dieselben Hobbys: Sie reiten, machen Rhythmische Sportgymnastik im TV Verl, boxen (darauf legt der Papa Wert, damit sie nicht nur mädchentypische Sachen machen) und tanzen seit dem vierten Lebensjahr im Ballett. Als sie alt genug waren, hat die Theaterballettschule Bielefeld die Mädchen aufgenommen.

Traumpantomime

»Das Theater Bielefeld arbeitet mit der Theaterballettschule zusammen. Im Sommer hat uns unsere Lehrerin Maria Haus fürs Casting vorgeschlagen«, berichten Johanna und Josephine. Für die beiden ist das nach Romeo und Julia auf dem Dorfe (beide spielen Julia als Kind) und Tod in Venedig (sie spielten die Kinder von Hotelgästen) die dritte Oper, in der sie Statistenrollen übernehmen. »Wir tanzen aber nicht«, stellt Josephine klar. Sie und die kleine Schwester sind in Hänsel und Gretel Ofenkinder, die für die Hexe den Ofen sauber machen müssen. Davon gab es im Laufe der Geschichte ganz viele. Zum Finale werden sie mit dem Tod der Hexe befreit. Johanna spielt die Traumpantomime der schlafenden Gretel oder, wenn die Zweitbesetzung dran ist, auch ein Ofenkind.

»Im November hatten wir vier Proben pro Woche, das war sehr aufregend«, sagt Josephine, die in die fünfte Klasse des Gymnasiums geht. Sie sagt, dass das Lampenfieber von Oper zu Oper, von Auftritt zu Auftritt abnehme. Das bestätigt Johanna. »Bei Jugend präsentiert hatte ich nicht mehr großartig Adrenalin.«

Die schönste Geschichte aus den Proben erzählt Pauline, die in die zweite Klasse der Grauthoffschule geht. Nein, sie erzählt sie doch nicht, sondern überlässt das ihren großen Schwestern. Während einer Probe hat sie leise mitgesungen. Sind ja auch einige Ohrwürmer dabei wie »Ein Männlein steht im Walde«, »Brüderchen, komm tanz mit mir«, »Suse, liebe Suse, was raschelt im Stroh« oder »Schwesterlein, hüt dich fein«. Das ist den feinen Ohren des Musikdirektors nicht verborgen gebleiben. »Einer singt hier zu tief«, mahnte er. Pauline hat das bisher nur in der Familie zugegeben. »Mir war langweilig, da hab ich mitgesungen.«

Arbeit mit Künstlern

Mutter Andrea Franke fährt ihre Töchter gern zu den Proben und Vorstellungen nach Bielefeld. »Alle gehen unglaublich liebevoll mit den Kindern um. Für die Kinder ist es schön zu sehen, wie Künstler miteinander arbeiten.« Josephine sagt, sie habe so viele Leute kennengelernt, die sie vorher nie gesehen habe. »In den ersten Wochen hat uns Emma betreut. Sie ist eine Freundin geworden.« Und was sagt Pauline, die das erste Mal als Statistin in einer großen Inszenierung auftritt? »Es ist schön, zwei große Schwestern zu haben, die dabei sind.«