Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Schlemmen und am Heiligen Abend Gutes tun – das ist im Restaurant Casa Nostra Tradition. Zum neunten Mal haben sich die Gäste des Wirteehepaars Servet und Hikmete Hajrullahi mittags verwöhnen lassen. Für die Einladung bedanken sie sich, indem sie für Kinder in der Stadt einen Schein in den Spendensack legen.