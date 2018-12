Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Schach gilt als schweres Strategiespiel. Aber wenn es in eine Geschichte eingebettet wird und jede Figur einen Charakter erhält, können sogar Kindergartenkinder Schach spielen lernen. So macht es Birgit Lipp in der AWO-Kindertagesstätte Laubfrosch.

Es geht darum, dass zwei verfeindete Königsschlösser gegeneinander kämpfen. »Der König ist alt und krank und kann immer nur einen Schritt gehen. Weil er seine Königin (Dame) so lieb hat, darf die einfach alles – lange oder kurze Wege gehen, gerade oder diagonal. Weil sie aber ein schönes Kleid und hohe Schuhe trägt, kann sie nicht über andere Figuren springen«, erzählt Birgit Lipp (57), die seit Oktober im Laubfrosch arbeitet. Die Läufer sind Postboten, das Pferd wiehert und geht zwei Felder vor und eins zur Seite, die Bauern beschützen den König und dürfen schräg schlagen, der Turm bewegt sich wie ein Roboter nur geradeaus.

»Ich habe festgestellt, dass viele Kinder unterfordert sind, und deshalb verhaltensauffällig werden. Sie brauchen Anregung.« Die Erzieherin, die Geschichten erfindet, um den Kindern etwas zu verdeutlichen, hat ein altes Schachspiel, ein Erbstück ihres Vaters, mit in den Kindergarten gebracht. »Die Kinder gehen sehr vorsichtig mit den schönen Figuren um. Was die Figuren dürfen, bleibt durch die Geschichte im Gedächtnis, die Strategie entwickeln sie nach und nach. Schach bedeutet auch einen Rückzugspunkt aus dem lauten Alltag«, sagt Birgit Lipp.

Hauptfigur ist Oma Klara

Birgit Lipp ist in Witten geboren, hat als Erziehrein in der Grundschule, im Offenen Ganztag und in Kindergärten gearbeitet, betreibt mit ihrem Mann eine Gesundheitsberatung, beschäftigt sich seit 15 Jahren mit Kinderernährung und erzählt seit 20 Jahren Geschichten. Ihre Hauptfigur ist Oma Klara, die mit ihrem Diener in einem großen Haus lebt. Aus dem Turmzimmer hat sie die Kinder durch ein Fernrohr im Blick und fährt mit ihrem Diener los, wenn Kinder Hilfe brauchen. »Die Geschichten entwickele ich immer spontan, ein bisschen hat Oma Klara von mir.« Bisher hat sie sich immer gesträubt, die Geschichten aufzuschreiben.

Jetzt ist sie selbst Oma, ihr erstes Buch hat sie ihrer 2017 geborenen Enkelin Aliah Lucia gewidmet. Dass sie ihre Geschichten niedergeschrieben hat, ist dem fünfjährigen Julius zu verdanken. Der hat in ihrer vorherigen Arbeitsstelle, der St.-Achatius-Kindertagesstätte Stukenbrock-Senne, ganz hartnäckig gefordert, dass sie die Oma-Klara-Geschichten aufschreiben muss. 50 Bücher hat sie im Eigenverlag drucken lassen. Das zweite Buch ist bereits in Arbeit. »Kinder lernen über Geschichten. Bilder im Kopf machen das Leben reich.«

