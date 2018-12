Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Wenn einer weiß, was ein Jahr geprägt hat, dann ist es Manfred Büngener. Seit dem Jahr 2000 ist er Chronist der Stadt und zeichnet auf, was passiert ist. 2018 gab es ein beherrschendes Thema – das Wetter. »Von Mitte April bis Mitte Oktober war Sommer.«

Mit Ende des Jahres gibt Manfred Büngener (76) sein Ehrenamt auf. Seitdem der Leiter der Lisa-Tetzner-Schule im Jahr 2000 pensioniert worden ist, hat er neben anderen Ehrenämtern auch die Arbeit des Chronisten übernommen. Künftig will er sich auf den Vorsitz des Fördervereins Gedenkstätte Stalag 326 konzentrieren. »Der Lenkungs- und Steuerungskreis unter der Führung von André Kuper ist auf einem guten Weg, die Arbeit der Gedenkstätte zu sichern«, sagt er.

Ja, das Wetter, das interessiert in einer Chronik immer. »Wir hatten Glück und sind von Naturkatastrophen verschont geblieben. Der Sturm Kyrill hat 2008 zwar eine Schneise geschlagen, Menschen wurden aber nicht verletzt.

Von Rudolf Gürtler übernommen

»Ich habe das Schreiben der Chronik von Rudolf Gürtler übernommen. Anja Martin war gerade neue Archivarin der Stadt geworden, wir waren beide der Meinung, dass Dinge aufgeschrieben werden sollte, die Bestand haben, die eine gewisse Relevanz haben.« Rudolf Gürtler hatte seine eigene Jahreschronologie und sporadisch notiert, was ihm wichtig erschien. »Ich hatte die Vorstellung, dass ich die Eigenart der fünf Ortsteile abbilden sollte, die durch das ehrenamtliche Engagement der Menschen ihren Charakter erhalten. Das ist das Engagement in Vereinen, in der Kirche und in der Schule. Das ist heute immer noch ein tolles Engagement.«

Anfangs hat er seine Notizen von Hand geschrieben und in der Gemeindeverwaltung abtippen lassen. »Dann habe ich bei der Volkshochschule einen Computerkurs gemacht und mir einen Computre zugelegt.« Das habe die Arbeit erleichtert. »Ein bis zwei Stunden am Tag braucht man für die Chronik. Man muss lesen, vergleichen, schreiben und Korrektur lesen lassen.« Die Quellen für seine Einträge sind die Berichte in den Tageszeitungen, die Jahresbriefe und das Notizbuch des Bürgermeisters, die Referate der Unternehmertage.

Drei Jahre hat Manfred Büngener exemplarisch herausgesucht. Das Jahr 2004 hat noch einen grauen Deckel. Viele Zeitungsartikel sind dort als Kopie zu finden. Herausragendes Ereignis war die Wahlkampf-Fahrradtour von Jürgen Rüttgers, der 2005 Ministerpräsident des Landes wurde. Er hatte Angela Merkel im Schlepptau, die 2005 bei der vorgezogenen Wahl Bundeskanzlerin wurde.

Chronik im Corporate Design

»Als das Stadtmarketing mit Imke Heidotting besetzt worden ist, gab es Deckblätter für die Chronik im Corporate Design der Stadt.« 2010 war Schloß Holte-Stukenbrock 40 Jahre alt geworden, 2015 hat Bundespräsident Joachim Gauck die Stadt besucht – vor allem natürlich die Gedenkstätte Stalag und den Ehrenfriedhof Sowjetischer Kriegstoter zum 70. Jahrestag des Kriegsendes. Und vorher gab es noch ein großes Ereignis: Am 26. April 2015 hat im Bezirksliga-Derby vor 1274 Zuschauern der VfB Schloß Holte mit 3:1 gegen den FC Stukenbrock gewonnen. Die Holter setzten sich an die Tabellenspitze, die Stukenbrocker landeten auf Platz 4 der Tabelle.

Die Chronik wird voraussichtlich nicht in der bisherigen Form weitergeführt, sagte Anja Martin im Kulturausschuss. Gemeinsam mit dem Kreis soll eine andere Form gefunden werden.