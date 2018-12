Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Die Uhr tickt, und die Köpfe rauchen. So manche Sitzung im Rathaus dauert mehrere Stunden. Da lässt die Konzentration schon mal nach. Und dann sagt man Dinge, die man sonst so vielleicht nicht gesagt hätte. Demokratie ist zeitraubend und anstrengend. Aber wer sagt denn, dass sie keinen Spaß machen darf?

Floskeln

»Am Ende des Tages...«

»Sie reiten ein totes Pferd.«

»Mit diesem Vorschlag habe ich Bauchschmerzen.«

»Klimaschutz darf kein Selbstzweck sein.«

Respekt

»Jetzt gehe ich mit dem um wie mit jedem anderen auch.« Theo Peters (82) erzählt als Zeitzeuge im Film. Er war CDU-Ratsherr. Damals hatte der Stukenbrocker Respekt vor dem Schloß Holter Ulrich Suermann (86). Der ist der nächste Zeitzeuge, den die Stadt porträtieren lässt.

Einnehmend

»Die nehmen wir auch.« Vikar Christian Albert zu Bürgermeister Hubert Erichlandwehr, als dieser beim Besuch der Sternsinger im Rathaus eine Spende geben will und aus Versehen seine Kreditkarte erwischt.

Weiberkarneval

»Allerdings haben wir keinen Einfluss auf das Bühnenprogramm. Ich kann keine Kolleginnen zwingen, lustig zu sein.« Bürgermeister Hubert Erichlandwehr im Ordnungsausschuss zum Vertrag zur Weiberfastnacht. Heike Boeckhaus dazu: »Auch Grüne feiern gerne. Ich bin dafür.«

In Handschellen

»Wir haben die Zielperson verhaftet und zur Bühne gebracht«, sagt Bezirksbeamter Claus Mikus, um dann auf der Bühne mit Blick aufs Dreigestirn mit Melanie Müller, Gaby Hoffmann und Astrid Kobusch noch einen draufzusetzen. »Wir geben ihn in eure Gewalt. Wir können mit ihm nichts mehr anfangen.« Claus Mikus an Weiberfastnacht, als er den pensionierten Bezirksbeamten Peter Grüne in Handschellen auf der Bühne abliefert.

Fatalistisch

»Wollen wir nicht einfach über das abstimmen, was die CDU will, dann sind wir schneller durch?« Martin Wildemann (CSB) im Hauptausschuss bei den Anträgen zu Steuersätzen im Rahmen der Haushaltsberatungen.

Laufzeitfehler

»Mein Rechner zeigt nur noch zehn Prozent, bis dahin müssen wir fertig sein. Der war voll als wir angefangen haben.« Bürgermeister Hubert Erichlandwehr zu vorgerückter Stunde (kurz vor 21 Uhr) im Haupt- und Finanzausschuss. Die meisten Ausschussmitglieder nutzen inzwischen Tablet-Computer statt Papiervorlagen.

Klare Ansage

»Meckern kann jeder. Mitmachen aber auch.« FDP-Ortsvereinsvorsitzender Gerhard Blumenthal während der Verleihung des FDP-Bürgerpreises zur gelegentlichen Anfeindung ehrenamtlich Engagierter.

Geometrie

»Viele Punkte ergeben eine Strecke.« Fachbereichsleiter Manfred Bonensteffen im Ordnungsausschuss zu der Frage, was unter punktueller Sanierung des Radweges zu verstehen sei.

Basta

»Wir müssen uns für unsere Mehrheit nicht entschuldigen.« Christian Hayk (CDU) während eines emotionalen Schlagabtauschs mit Bruno Reinke (Grüne).

»Siggi!!!«

»Siggi!!!« Klaus Streck, stellvertretender Vorsitzender der Senioren-Union, versucht, Siegfried Kosubek, Vorsitzender, zu bremsen. Beim politischen Aschermittwoch hält es Kosubek während des Vortrags von Ralph Tigges (Gütersloh) nicht auf dem Platz, weil die bestellten Schmalzbrote nicht alle werden. Er reicht ständig die Teller herum und drängt jedem Gast noch ein Schmalzbrot auf.

Ahnungslos

»Vielleicht kostet es auch 250.000 Euro. Ich habe keine Ahnung.« Bürgermeister Hubert Erichlandwehr über die Kosten für die Sanierung der Sanitäranlagen des Hallenbades.

Lustig

»Wir haben auch immer die Lacher auf ihrer Seite.« Bruno Reinke (Grüne), als er zum wiederholten Mal Mittel für den Nachtbus beantragt.

Interview

»Können nur Opas Bürgermeister werden?« »Nein, ich bin selbst noch kein Opa.« Dialog zwischen einem Kindergartenkind des Kindergartens »Der Spatz« und dem Bürgermeister, anlässlich eines Besuchs einer Kindergruppe im Rathaus.

Schlagfertig

Bürgermeister Hubert Erichlandwehr wendet sich während der Ratssitzung im Mai an den Kämmerer, der zu den Finanzen etwas sagen soll: »Herr Schröder.« Gelächter folgt. Der Nachfolger Schröders, Olaf Junker, reagiert schnell: »Schönen Dank, Herr Schlickum.« (ehemaliger Gemeindedirektor).

Bindungsangst

»Sich an eine Software zu binden, ist schlimmer als heiraten. Die kriegt man nie wieder los.« Ratsmitglied Martin Wildemann (CSB) während der Debatte zum E-Government im Haupt- und Finanzausschuss.

Flaschen beim Fußball

Dass auch Trainer Stefan Studt­rucker für Scherze zu haben ist, beweist er beim Testspielauftakt des VfB Schloß Holte am 8. Juli 2018 gegen den VfB Fichte Bielefeld. Auf die Frage eines Bielefelder Spielers nach einer Flasche Wasser antwortet er: »Ich bin hier nicht für Flaschen zuständig – außer für die auf dem Platz.«

Diskussion

Beigeordneter Bernd Gebauer zu Ulla Lehmann (FDP) im Bildungsausschuss: »Glauben Sie es mir doch einfach. Das vereinfacht die Diskussion.«

Denkmal

Zum Tag des offenen Denkmals haben die Stadtführer das Schloss gezeigt, der Förderverein Industriemuseum gemeinsam mit der Ortsgemeinschaft Schloß Holte und dem Kulturkreis den Bahnhof. Klaus Dirks (CDU), Vorsitzender des Bildungs-, Sport- und Kulturausschusses, dankt den ehrenamtlich Aktiven öffentlich. Ulla Lehmann (FDP) hat das Schloss nicht gehört. »Ich habe nur Bahnhof verstanden.«

Gewagt

»Den Punkt überspringen wir jetzt.« Stefan Burckardt, Vorsitzender des Ordnungsausschusses, wagt einen Scherz. Gefühlt ein ganzer Löschzug füllt als Zuschauer den kleinen Sitzungssaal und es soll über Geld für die Feuerwehr beraten werden. »Dann hätten wir länger Zuhörer«, merkt Burckardt noch augenzwinkernd an.

Unsicher

»Kompliziert, aber vielleicht auch richtig.« Manfred Bonensteffen ist wohl nicht ganz sicher, ob er gerade einen Finanzbedarf richtig berechnet hat.

Mutig

Ulla Lehmann (FDP) weist während der Haushaltsberatungen darauf hin, dass Zahlen für die Haupt- und Realschule bis ins Jahr 2021 fortgeschrieben seien. Beigeordneter Bernd Gebauer: »Das ist bei der Kämmerei noch nicht angekommen, dass die Schulen auslaufen.« Daraufhin sein Nebenmann: »Traust du dich morgen noch ins Rathaus?«

Substanziell

»Die Substanz der Ratschläge fiel unterschiedlich aus.« Fußballtrainer und -funktionär Heribert Bruchhagen aus Harsewinkel über seinen Kontakt zum Stukenbrocker Fußballmäzen Heribert Bories, der während Bruchhagens Zeit in Stukenbrock mit »intensivem Rat« nicht gespart habe.

Feinde

»Es ist eine alte Wahrheit, dass man in der Politik oft von den Feinden lernen muss.« Marion Herzog (SPD) in ihrer Haushaltsrede. Und: »Wer Kritik übel nimmt, hat etwas zu verbergen.«

Schwarzseher

»Die kommende Generation will umweltfreundlich, besser noch umweltneutral leben. Und deshalb: Ein bisschen mehr Grün hilft gegen das Schwarzsehen.« Bruno Reinke (Grüne) während seiner Haushaltsrede.

Wahlprogramm

Lars Pankoke (CDU) in seiner ersten Haushaltsrede: »Die CDU-Fraktion steht für eine solide Haushaltsführung sowie niedrige Steuern und Abgaben. Die CDU hat ihr Ohr am Bürger. Wir kümmern uns. Nachhaltiger Umwelt- und Klimaschutz mit Augenmaß.«

Das dauert und dauert

Für Britta Rusch (CSB) hat sich das Warten gelohnt. Sie listete in ihrer Haushaltsrede auf, was passiert ist – und zwar mehrfach und durchgehend mit dem Nachsatz: »Wir freuen uns also heute darüber, dass unser lang gehegtes Ziel nun endlich erreicht wurde, finden es allerdings schade, dass es so lang gedauert hat.«

Sei’s drum

Thorsten Baumgart (FDP) während seiner Haushaltsrede: »Es gibt im Haushalt übrigens auch die ein oder andere falsche Prioritätensetzung. Dass im Haushaltsplan ab 2020 für drei Jahre jeweils 20.000 Euro eingestellt sind, um einen Grafschaftslauf zu organisieren, halten wir für komplett verkehrt. So etwas ist nicht Aufgabe der öffentlichen Hand und erscheint uns vollkommen aus der Zeit gefallen. Sei’s drum.«