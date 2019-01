Große Stadtrundfahrt

Die Große Stadtrundfahrt ist der Klassiker. Zu ihr starten die Stadtführer am Sanstag, 27. April (15 bis 17.30 Uhr) und am Samstag, 26. Oktober (14 bis 16.30 Uhr). Alte, historische Bauwerke, in denen Geschichte geschrieben wurde, aber auch neuere Gebäude, die für und mit den Menschen vor Ort gebaut wurden, begegnen den Teilnehmern auf der Busfahrt durch alle fünf Ortsteile. Jeder Ortsteil hat natürlich auch seine eigene Historie. An einigen Stellen verlassen die Teilnehmer den Bus und es gibt ausführliche Informationen über ein Gebäude, über eine geschichtsträchtige Stelle oder über die Natur, in die Schloß Holte-Stukenbrock eingebettet ist. Treffpunkt ist der Bus-Bahnhof am Holter Bahnhof.

Winterwanderung

Los geht es am Samstag, 16. Februar, 13 bis 17 Uhr, mit einer »Winterwanderung durch den Jagdwald der Grafen zu Rietberg«, also den Holter Wald. Er ist etwa 700 Hektar groß, mit altem Baumbestand auf unterschiedlichen Standorten. Rund 400 alte Laubbäume hat das Land NRW in diesem größten Naturschutzgebiet des Kreises aufgekauft; sie dürfen alt werden, sterben und dann als stehendes oder liegendes Totholz zur Artenvielfalt beitragen. Aus dem sich bildenden Humus erwächst neues Leben. Die Teilnehmer treffen sich am Holter Schloß.

Alles über Schafe

Am Mittwoch, 13. März, 14.30 bis 17 Uhr geht eine Busfahrt zur Heidschnucken-Schäferei in Hövelhof. Im März ist Lammzeit. Hunderte junger Lämmer mit ihren Müttern leben in dem riesigen Schafstall. Schäfermeisterin Renate Regier weiß alles über Schafe und ihre Haltung. Zum Schluss sehen die Teilnehmer einen Film mit dem Titel: »Schäfer müsste man sein«. Treffpunkt ist der Bus-Bahnhof am Holter Bahnhof.

Blick über die Grenze

Hövelhof ist das Ziel einer Thementour mit dem Fahrrad am Samstag, 11. Mai, 11.30 bis 17 Uhr. Treffpunkt ist die Ems-Erlebniswelt in Stukenbrock-Senne, Barbaraweg 1. Dort starten die Teilnehmer zum Heimathaus in Hövelhof und durchqueren mit dem Rad das Naturschutzgebiet Moosheide. Bevor sie das Heimathaus erreichen, besuchen die Radler die Kapelle im Salvator-Kolleg. Nach einer Führung durch die Kapelle schwingen sie sich wieder auf ihre Räder und fahren die letzten zwei Kilometer bis zum Heimathaus. Dort präsentieren heimatverbundene Menschen alte Gerätschaften und ihre Handhabung. Eine Tafel mit Kaffee und Kuchen beschließt den Besuch.

Planwagenfahrt

Mit dem Planwagen geht es für die Ausflugsteilnehmer am Samstag, 17. August (11 bis 17 Uhr) über Staumühle mitten durch die blühende Heidelandschaft des Truppenübungsplatzes (nur wenn geöffnet ist) bis nach Bad Lippspringe. Dort ist die Fischerhütte das Ziel. Hier stärkt sich die Gruppe bei Kaffee und Kuchen. Treffpunkt für die Teilnehmer ist am Parkplatz am Krollbach, Hövelhof, Moosheider Straße.

Zum Prinzenpalais

Geradelt wird am Sonntag, 25. August. Es geht durch die Moosheide Richtung Staumühle und über den Truppenübungsplatz. Ziel ist diesmal das Prinzenpalais in Bad Lippspringe. Hier führt der NABU die Teilnehmer durch die Senneausstellung. Nach einer Stärkung bei Kaffee und Kuchen geht es zurück über den Truppenübungsplatz Richtung Stukenbrock-Senne. Treffpunkt ist die Ems-Erlebniswelt Stukenbrock-Senne.

Schlemmertour

Am Samstag, 7. September, 16 bis 20 Uhr lassen sich die Teilnehmer der Schlemmertour an zahlreichen Stationen von der Stukenbrocker Gastronomie mit Häppchen und anderen Leckereien verwöhnen. Zwischen den Stationen werden sie von den Stadtführern über die Sehenswürdigkeiten des Stadtteils informiert. Dabei werden etwa fünf Kilometer zu Fuß zurückgelegt. Treffpunkt ist der Rewe-Parkplatz.

Kräuterwanderung

Mit der Kräuterfee (Giesela Hörster) geht es am Samstag, 18. Mai, und Samstag, 29. Juni, jeweils von 16 bis 19 Uhr, in die Natur. Auf einer naturnahen Wiese sammeln die Teilnehmer essbare Wildkräuter. Sie erfahren Wissenswertes über Naturkräuter. Nach der Führung werden die gesammelten Kräuter zu Speisen verarbeitet und in mehreren Gängen serviert. Treffpunkt ist die Schulbushaltestelle Pollhans-Schule.

Heideradtour

Die Fischerhütte in Bad Lippspringe ist das Ziel einer Fahrradtour am Samstag, 24. August, 13.30 bis 18 Uhr. Es geht wieder über den Truppenübungsplatz. Vom Start aus radelt die Gruppe durch die Moosheide und folgt dem alten Postweg Richtung Staumühle. Dort geht es auf den Truppenübungsplatz. Ziel ist das Café »Fischerhütte« in Bad Lippspringe. Nach einer Stärkung mit Kaffee und Kuchen radeln alle zurück über den Truppenübungsplatz und nehmen Kurs Richtung Stukenbrock-Senne. Treffpunkt ist die Ems-Erlebniswelt Stukenbrock-Senne.

Nikolauskutschfahrt

Die Stadtführer kutschieren ihre Gäste durch Feld und Wald und suchen den Nikolaus. Auf dem Hof Obermeier/Peitzmeier findet zu diesem Zeitpunkt ein kleiner aber feiner Weihnachtsmarkt statt. Dort werden alle in der gemütlichen Stallgasse den Nikolaus erwarten, wenn sie ihn vorher nicht gefunden haben. Treffpunkt ist der Hof Obermeier/Peitzmeier in Liemke, Kaunitzer Straße 436.

Immer Mittwochs

Jeden ersten Mittwoch im Monat, erstmals am 9. Januar, starten die Stadtführer mit einer Wanderung oder Fahrradtour zu einer Sehenswürdigkeit. Interessante Ziele und Wissenswertes aus der Geschichte bis in die heutige Zeit sind zu entdecken. Die Länge der Fahrradtouren beträgt bis zu 20 Kilometer, die Wanderungen bis maximal 6 Kilometer. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, einfach kommen und mit dabei sein. Start ist immer am Bahnhof. Im Januar, Februar, November und Dezember geht es um 13 Uhr los, sonst um 14 Uhr.

Auskunft erteilen die Stadtführer unter Telefon 8998054 oder 9299980. Für die Thementouren ist eine Anmeldung erforderlich. Die Touren über den Truppenübungsplatz finden nur statt, denn das Gelände nicht gesperrt ist.