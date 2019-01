Von Matthias Kleemann

Das liegt daran, dass weniger große Objekte, also Gewerbebauten, genehmigt wurde, dafür mehr kleine Objekte, also Einfamilienhäuser. Tatsächlich gibt es hier eine Zunahme, und zwar von 60 auf 71. Außerdem wurden 63 Mehrfamilienhäuser genehmigt, das ist wiederum ein Rückgang. Die Gesamtsumme aller Investitionen für Neubauten ist mit 47 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr (50,4 Millionen Euro) leicht gesunken.

Das Baugebiet Gerkens Hof füllt sich langsam, knapp 50 Wohneinheiten fehlen noch. 33 davon werden von der KHW errichtet, davon wiederum 12 als öffentlich geförderte Wohnungen. 43 solcher öffentlich geförderter Wohnungen entstanden 2018. Für Bauunternehmen sei diese Förderung nicht attraktiv, sagt Venne, weswegen viele lieber auf hochwertige Objekte setzen, die sie frei vermarkten können.

Stadt selbst ist auch wieder Bauherr

Der Trend, lieber abzureißen und neu zu bauen statt zu renovieren, setze sich fort, sagt Venne. 30 bis 40 Jahre alte Häuser entsprächen häufig nicht den aktuellen energetischen Anforderungen. Eine Sanierung sei dann meist teurer als ein Neubau.

Auch die Stadt selbst wird in diesem Jahr wieder Bauherr sein. Venne nennt als Beispiel den Neubau der Offenen Ganztagsschule der Pollhansschule oder die Erweiterung des Realschulgebäudes. Die Realschule läuft in diesem Jahr aus. In viele Räume ist bereits die Gesamtschule eingezogen. Ein weiteres Bauprojekt von öffentlichem Interesse ist der Neubau des Kindergartens an der Ostritzer Straße. Träger dieser Einrichtung, die voraussichtlich zum Beginn des neuen Kindergartenjahres fertig sein wird, ist die Johanniter Unfallhilfe OWL.

Für Gewerbeneubauten wurden im vergangenen Jahr sieben Baugenehmigungen erteilt. Auch ein so genanntes Sonderbauwerk wurde errichtet, nämlich ein Sendemast an der Kaunitzer Straße.

Änderungen der Bauordnung

Venne weist auf eine Reihe von Änderungen der Bauordnung hin, die in diesem Jahr in Krafttreten. Für private Bauherren vereinfacht sich vieles, für die Behörden nicht zwingend. Beispielsweise braucht man keine Abbruchgenehmigung mehr, allerdings muss man einen Abriss bei der Bauaufsicht anzeigen. Zu beachten sind Vorschriften bei der Entsorgung des Baumaterials.

So genannte Abstellgebäude (Schuppen, etc.) sind jetzt bis 75 Kubikmeter umbauten Raums genehmigungsfrei (früher 30 Kubikmeter, Garagen sind ab sofort bis zu einer Grundfläche von 30 Quadratmeter ebenfalls genehmigungsfrei. Terrassenüberdachungen und Wintergärten sind bis zu einer Tiefe von 4,50 Meter aber nicht über 30 Quadratmeter Fläche genehmigungsfrei.