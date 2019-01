Von Manuela Fortmeier

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). »Keik mo do, det luert o«, sagt Fridolin Balsliemke am Freitag auf Platt zu den anderen beiden Heiligen Drei Königen. Denn Anni Lakämper wartet schon freudestrahlend an ihrer Haustür auf die erwachsenen Sternsinger.

Die Senioren überbringen zum zehnten Mal in plattdeutscher Mundart den Neujahrssegen. Begonnen hat die Tradition 2009 in der Amtszeit von Pastor Dietmar Walter. Unter dem Motto »Segen bringen – Segen sein. Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit« sind die Sender Fridolin Balsliemke, Wilhelm Klusenberg, Robert Jacobebbinghaus, Anni Pieper, Josef Pollmeier und Antonius Großerüschkamp unterwegs. Verkleidet als die Weisen aus dem Morgenland übermitteln die Senioren in zwei Gruppen die guten Wünsche zum neuen Jahr – und bringen zeitgleich auch Freude in 40 Haushalte. Auch im Kindergarten St. Heinrich Sende und in mehreren Senioreneinrichtungen werden sie herzlich empfangen.

Pfarrer Auris segnet die Sternsinger

In einem Wortgottesdienst hat Pfarrer Karl-Josef Auris zuvor die Sternsinger, Kreide und Aufkleber gesegnet. »Ich habe heute extra mein schönstes Gewand angezogen«, erklärt Auris den Jungen und Mädchen aus dem benachbarten Kindergarten, die am Gottesdienst teilnehmen, die Wichtigkeit der Sternsingeraktion. »Manche Menschen haben uns schon vor Wochen angerufen und gefragt, ob die plattdeutschen Sternsinger auch in diesem Jahr wieder kommen«, sagt Philipp Ashton. Die Leute in Sende seien besonders großzügig. So hätten die Senioren mit den Kindern und Jugendlichen als Sternsinger nur in Sende im Jahr 2018 fast 9000 Euro an Spenden gesammelt.

»Wi heiligen Drei met usen Stern, wi goat ürwert Land und säuket den Herrn. Et schnigget un näiselt, dat deut us nix, wi holt us wiälig un laupet fix. Wi wit auk use Namens nennen, denn us mot eigentlik jeder kennen«, so lautet eine der Textpassagen, die der Verler Pfarrer Alois Hermwille und der Sender Sternsinger Antonius Großerüschkamp vom sauerländischen in das heimische Platt übersetzt haben. »Denn das Plattdeutsche ist in jedem Ort und in jeder Gegend anders«, wissen die Senioren, die noch mit der Mundart aufgewachsen sind.

Plattdeutsche Sprache auch an die jungen Menschen weitergeben

»Jetzt müssen die Sender nur darauf achten, dass das Plattdeutsche nicht in Vergessenheit gerät und auch an die jungen Menschen weiter überliefert wird, damit diese schöne Tradition weiter bestehen kann«, gibt Karl-Josef Auris den Sternsingern auf den Weg. Für die Spenden bedanken diese sich mit dem ganz besonderen Segensvers: »Ton heiligen Lanne, dat is na wäit, do giwt na manchen Appetäit. Dat Cheld kann man nich van Toune briäken, drüm möt wi mildtätige Löie anspriäken. Mildtätige Löie in Stadt un Land, de wilt us giben nen Daler inne Hand. Wi singet ton Danke un dräget den Stern, un gröißet auk olle den laiven Herrn.«