Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Im Rahmen ihrer »Dorf-Tour« kommt die Stimmungsband »Dorfrocker« nach Stukenbrock-Senne. Der Vorverkauf für den Auftritt am Freitag, 18. Januar, läuft. Nach dem Erfolg beim Schützenfest sind die »Dorfrocker« bei vielen Fans in der Region noch in bester Erinnerung.

Zuletzt waren immer mehr Stimmen laut geworden, die »Dorfrocker« wieder zurück in die Senne zu holen. Der steigende Erfolg der drei Brüder Markus, Tobias und Philipp Thomann schlägt sich auch in Zahlen zu Buche: Insgesamt mehr als zehn Millionen Mal wurden die Youtube-Videos der »Dorfrocker« im Internet angeschaut, mehr als 120 TV-Auftritte hatten sie bereits und feierten vor kurzem ihren 1200. Liveauftritt.

Erstmals für den Echo nominiert

Zuletzt sorgten die »Dorfrocker« mit ihrem Hit »Dorfkind« auch auf der Ferieninsel Mallorca für Furore. Im vergangenen Jahr waren sie erstmalig für den Musikpreis »Echo« nominiert, für den sie in der Kategorie »Volkstümliche Musik« mit Stars wie Andreas Gabalier, den Kastelruther Spatzen und den Amigos konkurrierten.

»Wir freuen uns schon riesig auf die ›Dorfrocker‹ bei uns in Stukenbrock-Senne und auf die Party des Jahres mit vielen gut gelaunten Gästen aus Nah und Fern. Die Dorfrocker haben auch einige neue Stimmungs-Songs ihrer aktuellen CD im Gepäck, worauf wir uns sehr freuen«, kündigen die Veranstalter aus Stukenbrock-Senne an. »Nach dem Vorverkaufsstart gingen bereits etliche Karten weg und wir merken täglich, wie der Kartenvorverkauf weiter anzieht.«

»Wir fühlen uns einfach wohl in Dörfern«

Tobias, Markus und Philipp Thomann kommen aus einem 900-Seelen-Dorf in Bayern und stehen wohl wie keine andere Band fürs Land. »Wir fühlen uns einfach wohl in Dörfern, weil wir selbst aus einem kommen und hier noch jeder jeden kennt, Vereine und Zusammenhalt existieren und es eben nicht so hektisch und anonym zugeht wie in einer Großstadt. Zudem können wir ganz klar sagen: Im kleinsten Nest gibt’s das geilste Fest!«, sagt Sänger Tobias Thomann.

Wer am Freitag, 18. Januar, live beim Konzert der »Dorfrocker« in der Schützenhalle in Stukenbrock Senne dabei sein möchte, erhält Tickets im Vorverkauf unter anderem in der Fleischerei Austermeier, bei Optiker Martin Cosack, in der BFT-Tankstelle Mersch oder per E-Mail unter alex_juergens@gmx.net. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn gegen 21 Uhr.