»Stukenbrock Very British«: Magnus Brock und Matthias Kruse (vorn) nehmen den Brexit aufs Korn. Foto: Uschi Mickley

Von Uschi Mickley

Ideengeber für das brandaktuelle Thema ist der Brexit. »Bye-bye Britain – Helau Europe« lautet das Motto der nunmehr 42. Ausgabe.

Das närrische Spektakel wird am Samstag 23. Februar in der Stukenbrocker Schützenhalle über die Bühne gehen. Beginn ist um 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Derzeit feilt der Sachausschuss des Pfarrkarnevals wieder an einem Programm, das mit einem bunten Mix aus Sketchen und Gesang, aber auch mit jeder Menge Lokalkolorit und Musik spritzige Unterhaltung auffahren wird.

Kultige Gruppen haben bereits ihre Teilnahme zugesagt

Im Pfarrheim St. Johannes Baptist schlüpfen die Akteure bei den Proben in verschiedene Rollen, schreiben Spielszenen und studieren Tanzschritte ein. Begleitet wird das Spektakel erneut von der Band »The Juniors«.

Kultige Gruppen haben bereits ihre Teilnahme zugesagt. Mit dabei sind wieder die »Theatertanten«, die »Poppnasen«, »Die letzten Drücker« und die »Joke-Cookies«. Mit feurigen Show-Tänzen und farbenfrohen Kostümen werden die Tanzformationen »Let´s Fetz« und die Stukenbrocker Tanzgarde für Stimmung sorgen. »Wir gehen davon aus, dass noch eine weitere Tanzgruppe mit von der Partie sein wird«, sagt Christian Nagel.

»Olympische Winterspiele« lautete das Motto im vergangenen Jahr. Das Publikum erlebte ein spannendes Duell im Zeichen des Frohsinns. Ähnlich ausgelassen soll es auch in diesem Jahr wieder zugehen.

Die Karnevalisten halten sich mit Einzelheiten bekanntlich zurück, gleichwohl darf mit Blick auf das Motto wieder mit einer aufwendig gestalteten Bühne und genialen Effekten gerechnet werden.