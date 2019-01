Herzlicher Empfang bei Familie Wilk: Drei Schokoladen für die Sternsinger in der Hand, öffnet Bernhard Wilk den Sternsingern Mika, Magdalena und Emilia in Schloß Holte die Tür und freut sich über ihren Besuch. Foto: Manuela Fortmeier

Schloß Holte-Stukenbrock (mfo). Die Gewänder durch Regencapes geschützt, die Stimmung trotz Schmuddelwetter gut: Wie jedes Jahr haben sich im Rahmen des Dreikönigssingens am Wochenende zahlreiche Mädchen und Jungen in Schloß Holte-Stukenbrock auf den Weg gemacht, um sich für arme Kinder einzusetzen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.

Am Freitagnachmittag in St. Heinrich in Sende trotzen sie dem Nieselregen, um den Neujahressegen in die Häuser und Wohnungen der Pfarrgemeinde zu bringen. In St. Achatius Stukenbrock-Senne, St. Johannes Baptist Stukenbrock, St. Ursula Schloß Holte und St. Josef Liemke überbringen sie am Samstag und Sonntag ihren Segen. Unter dem Leitwort »Wir gehören zusammen – In Peru und weltweit«, engagieren sich die Kinder und Jugendlichen beispielhaft in der größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder, die im Jahr 1959 ins Leben gerufen wurde.

Immer wieder klingeln die Mädchen und Jungen an den Haustüren und stimmen fröhlich ihren Liedtext »Wir kommen daher aus dem Morgenland«, an.

Früh aus den Federn heißt es am Samstagmorgen auch für die 31 Jungen und Mädchen in der Gemeinde St. Johannes Baptist. »Ich freue mich, Geld für die armen Kinder zu sammeln und vielleicht kann ich damit auch helfen, dass es anderen Kindern besser geht«, weiß die zehnjährige Hannah Samorey aus Stukenbrock genau, wofür sie sich einsetzt.

Nur eine Stunde später schlüpfen die Sternsinger auch in St. Ursula und St. Achatius Stukenbrock Senne und am Sonntag in St. Joseph in die Gewänder der Heiligen Drei Könige, um die Segenswünsche in die Häuser zu tragen.

»Christus segne dieses Haus«

Entweder mit der zuvor gesegneten Kreide oder wahlweise mit einem Aufkleber beschriften sie so die Haus-oder Wohnungseingänge mit »20 * C + M + B + 19«. Es bedeutet: Christus mansionem benedicat und übersetzt heißt es: »Christus segne dieses Haus«.

»Besonders ältere Menschen erwarten uns oft schon an den Fenstern und freuen sich auf uns«, sagt Janette Siemonsmeier.

Immer wieder landen die Spenden in den Sammelboxen, aber auch Süßigkeiten für die Sternsinger in einer separaten Tasche, die später aufgeteilt wird.

»Wir schreiben jetzt unseren Spruch an eure Tür, danken euch für eure Gaben und wünschen, dass jeder im Hause hier stets das, was er sich wünscht, auch habe«, verabschieden sich die Sternsinger in St. Achatius Stukenbrock-Senne auf ihre Weise.

Und weil jede Pfarrgemeinde den Ablauf für sich organisiert, gibt es in Stukenbrock Senne zum Abschluss im Pfarrheim St. Achatius noch etwas, auf das sich alle Sternsinger, besonders aber Lina, Ines und Theresa riesig freuten: Die Klößchensuppe von Liesel Erichsmeier, die sie jedes Jahr für die Sternsinger kocht und die »so lecker ist«. Im Pastoralverbund ist das eben so, hier hilft jeder auf seine Weise, wo er kann.