Die Wanderer erleben viel Natur. Schon auf lippischem Gebiet liegt dieser kleine See, an dem der Zeitreiseweg vorbei führt. Zu sehen gibt es aber auch eine ehemalige Lehmgrube, mooriges Gebiet und weitere Seen. Foto: Matthias Kleemann

Von Matthias Kleemann

Nach Auskunft von Birgit Hübner, Geschäftsführerin des Naturparks, findet am kommenden Montag ein erstes Projektgespräch aller Beteiligten statt. Bislang ist offen, wie das Projekt konkret umgesetzt wird. Wahrscheinlich soll es auf dem 5,6 Kilometer langen Weg Stationen geben, an denen man Wissenswertes über die Umgebung erfährt.

Das können schlichte Informationstafeln sein, das könnten auch Kunstobjekte sein, die dann beispielsweise von der Grundschule beigesteuert werden. Auch die Verwendung von so genannten QR-Codes will Birgit Hübner nicht ausschließen. Wünschenswert sei es, wenn das Ganze mit Interaktion verbunden ist: Aufgaben, die man gestellt bekommt, Rätsel, die man lösen muss.

Weg startet am Heimathaus

Der Weg startet am Heimathaus und führt an der St.-Johannes-Kirche vorbei über die Ottenheide und später Bokelfenner Straße auf lippisches Gebiet, macht einen Bogen nach Westen, bevor er am Sportplatz Kruskotten vorbei wieder zum Ausgangspunkt führt. »Es gibt dort alte Eichen, mooriges Gebiet, ein Neubaugebiet aber auch alte Gebäude, Grenzsteine, die Heimathäuser, die Kirche, also viele Stationen, die aus ganz unterschiedlichen Zeiten stammen«, sagt Birgit Hübner. Das sei eine spannende Ausgangslage für eine Zeitreise.

Der Weg verläuft auf einem Zipfel des Naturparks, der auf Stukenbrocker Gebiet liegt. Zwar ist die Stadt selbst nicht Mitglied im Naturpark, wohl aber der Kreis Gütersloh. »Der Kreis entrichtet jährlich einen Mitgliedsbeitrag, da fand ich, dass er auch einmal profitieren kann«, sagt Birgit Hübner.

Das Projekt kommt aufgrund eines Förderwettbewerbs des Landes NRW zustande, an dem sich alle Naturparks beteiligen konnten. »Wir haben den zweiten Preis gewonnen«, sagt Birgit Hübner. Dafür werden im gesamten Naturpark insgesamt sechs Einzelprojekte umgesetzt, die alle unter dem Titel »Familien.Zeit. Natur« stehen. Mit der Fördersumme von 220.000 Euro sind 70 Prozent der Kosten abgedeckt, die beteiligten Gebietskörperschaften zahlen den Rest.

Kreis Gütersloh beteiligt sich mit 4000 Euro

Die genauen Kosten des Projektes »Stukenbrocker Zeitreise« stehen noch nicht fest, wohl aber die Summe, mit der der Kreis Gütersloh sich beteiligt, nämlich 4000 Euro. Bevor das Geld fließt, muss noch ein Förderantrag bei der Bezirksregierung gestellt werden, der auch das Konzept beinhaltet.

»Mir war es wichtig, die Schule, die ganz dicht am Naturpark liegt, einzubeziehen«, sagt Birgit Hübner. Das sei vielleicht im Rahmen eines Schulprojektes möglich. Für die Beschilderung wird der Heimat- und Verkehrsverein einbezogen, der über die Stadt berechtigt ist, Schilder aufzustellen. Das passiert, wenn es etwas wärmer ist. Das neue Logo für den Wanderweg gibt es schon. Stadtmarketingbeauftragte Imke Heidotting hat es im November vergangenen Jahres vorgestellt.

Die Umbenennung der Wanderwege geht nämlich auf ein anderes Projekt zurück, an dem die Pro Wirtschaft GT unter dem Dach der OWL GmbH, Fachbereich Tourismus, beteiligt war. »Es bot sich an, den Weg im Vorgriff auf das Projekt des Naturparks gleich so zu nennen«, sagt Heidotting.