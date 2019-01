Von Alexandra Wittke

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Denkt man an Ballett, hat man sofort ein typisches Bild vor Augen: Kleine Mädchen in Spitzenschuhen und Mini-Tutu drehen sich zu klassischer Musik. Dass Ballett aber auch ganz anders kann, weiß Emma Jürgens von der »Dance Academy« ziemlich gut.

Mit ihrer Show »Rock The Ballet And All That Jazz« will sie Ende Januar auch die Zuschauer davon überzeugen: Ballett und Jazz sind eine gute Mischung.

Die laute Musik ist bereits im Eingangsbereich der »Dance Academy« zu hören. Im Tanzraum in der oberen Etage mischt sich das fröhliche Gelächter einiger Tänzerinnen dazu. Während sie eine Choreografie auf dem Smartphone schauen und kommentieren, probt Emma Jürgens mit einigen anderen vor dem großen Spiegel. »Die Mädels holen sich letzte Anregungen, bevor es ernst wird«, schmunzelt die Britin, bevor sie die Gruppe mit einem Zwinkern zur Ruhe ermahnt.

Inspiration zu der Show hat sich Emma Jürgens, die in der Industriestraße ihre »Dance Academy« betreibt, vor einiger Zeit bei der kubanischen Ballett Company »Ballet Revolución« geholt. Das Programm – zwei Aufführungen wird es am Sonntag, 27. Januar, geben – stammt jedoch von ihr.

Geprobt wird seit vergangenen Sommer

Seit dem vergangenen Sommer übt sie mit ihren Gruppen für den Auftritt, studiert Tänze ein, sucht die passenden Musikstücke heraus und kümmert sich um die Kostüme. Die stammen aus England und Frankreich, denn »in Deutschland bekommt man eher was für den Karneval«, weiß Emma Jürgens. Insgesamt gut drei Stunden Programm, aufgeteilt in zwei Blöcke, sind so zusammen gekommen.

Die Zusammenstellung dabei ist so bunt wie ihre Tanzgruppen. Angefangen bei den ganz Kleinen, die mit gerade mal vier Jahren im Primary Ballett ihre ersten Schritte in Richtung Balletttanz vorführen, über modernen Hip-Hop der Acht- bis Zehnjährigen, bis hin zum Interfoundation Ballett der Teenager. Gut 350 Tänzerinnen werden insgesamt auftreten.

Die Vorstellungen, die um 11 Uhr und einmal um 16 Uhr stattfinden, sind bereits ausverkauft.