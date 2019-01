Von Uschi Mickley

Wie dem detaillierten Jahresrückblick von Schriftführer Karl-Heinz Laustroer zu entnehmen war, konnte die Sangesgemeinschaft auf eine Vielzahl von erfolgreichen musikalischen und geselligen Veranstaltungen zurückblicken.

Aktuelle Themen sprach der Vorsitzende des Männerchors, Klaus Hose, an. Er gab einen Ausblick auf 2019 und kündigte an, dass sich der Chor am »Kultursommertag Emsfest« der Stadt beteiligen wird. Das Herbstkonzert des Chors findet am 12. Oktober statt. Am 22. Dezember wird zum Weihnachtskonzert eingeladen. Weitere Auftritte sind in Planung.

Opern werden einstudiert

Insbesondere stellte Klaus Hose die positive Entwicklung der Zusammenarbeit von Männerchor und Schloss-Akkord lobend heraus. Dieser Ansicht schloss sich auch Chorleiter Ivo Kanz an. Er führte aus, dass der Schwerpunkt bei der Auswahl der Chormusik aktuell wieder auf einem bunten Opern-Strauß verschiedener Komponisten liegen soll, um Lockerheit zu garantieren.

Thomas Blattner, Sprecher des Schloss-Akkords, zog ebenfalls eine positive Bilanz für 2018 und stellte Pläne für das neue Jahr vor. Am 7. Juli wird die eigenständige Unterabteilung des Männerchores ein Konzert mit den »Kuhlen Singers« veranstalten.

Altersdurchschnitt beträgt 72,8 Jahre

Jetzt blicken Männerchor und Schloss-Akkord nach vorn, planen gemeinsame Auftritte und wünschen sich Verstärkung. Dem Männerchor 1905 Schloß Holte gehören derzeit 183 Mitglieder, davon 63 Sänger an. Davon singen 21 im Schloss-Akkord. Sechs Sänger singen in beiden Chören. Der Altersdurchschnitt beträgt 72,8 Jahre. Proben finden montags in der Sporthalle Triebel statt.

Nach einem Liedbeitrag informierte Ludger Deppenkemper, Geschäftsführer des Sängerkreises Emsland, über dessen Aktivitäten sowie die Gründung des Projektchores »The Peacemakers« (2018 bis 2020).

Im weiteren Verlauf der Jahreshauptversammlung des Männerchors 1905 Schloß Holte standen Ehrungen verdienter Sänger an. Außerdem wurden wieder die fleißigsten Chormitglieder ausgezeichnet.