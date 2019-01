Schöne Stimmen und ein abwechslungsreiches Repertoire: Der Liemker Kirchenchor unter dem Dirigat von Anna Unruh hat am Sonntag zum Ausklang der Weihnachtszeit ein stimmungsvolles Neujahrskonzert gestaltet. Foto: Uschi Mickley

Von Uschi Mickley

So wirkte nicht nur der eigene Chor mit teils neu einstudierten Liedern mit, auch der Männergesangverein Eintracht 1878 Stukenbrock machte mit. Weitere hochkarätige Gäste waren dabei. Pfarrer Dieter Osthus hieß die Besucher in der voll besetzten, weihnachtlich geschmückten St.-Joseph-Kirche willkommen. »Wenn ich das Programm sehe, geht mir das Herz auf.« Bemerkenswert, so stellte er schmunzelnd fest, seien die geografischen Sprünge der Interpreten und Beiträge, die von Polen über Rumänien und Frankreich bis nach Stukenbrock reichten.

Behutsam

Behutsam dirigiert von Anna Unruh stellte sich der Liemker Gastgeberchor dem aufmerksam lauschenden Publikum klangvoll und vielstimmig mit weihnachtlichen Chorwerken im ersten Liedblock vor. Dankbar stimmte das Publikum dann in das innige »Oh du fröhliche« mit ein. Einen besonderen Zauber ließ Catlin Balan aufkommen. Er ist ein Meister der Panflöte. Zudem engagiert er sich in der Liemker Kirchengemeinde, wie die Andrea Schwab in ihrem Grußwort hervor hob. Abwechselnd spielte er mit zwei Instrumenten und großer Leidenschaft deutsche Weihnachtsweisen und Lieder aus seiner rumänischen Heimat.

Eine Bereicherung des Programms war auch der junge Pianist Dustin Floringer, der »The Entertainer« und andere Stücke spielte. Es folgte der Auftritt des Männergesangvereins Eintracht 1878 Stukenbrock, der zunächst geistliche Chormusik fein nuanciert vortrug und auch mit dem englischen Spiritual »Jakob’s Ladder« die Freude des Chorgesangs prächtig zum Ausdruck brachte.

Ergreifend

Sehr ergriffen waren die Zuhörer vom Gesang der Sopranistin Dorota Laskowiecka, die von der Empore das »Ave Maria« erklingen ließ. Mit der Zugabe »Ich habe Freud in meinem Herzen« verabschiedete sich der Kirchenchor. Zuvor gab es lang anhaltenden Applaus. Andrea Schwab bedankte sich bei allen Mitwirkenden für den wunderbaren Ausklang der Weihnachtszeit. Einziger Wermutstropfen: Für Organist Maciej Jan Sierociuk war es das letzte Konzert in Liemke, da er in seine polnische Heimat zurückkehren wird.

Die Vorsitzende nutzte außerdem die Gelegenheit, für den Chor zu werben, der dringend Nachwuchs sucht.