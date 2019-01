Verl (WB). Spontan, witzig, überraschend: Das ist die Springmaus. Ein vierköpfiges Ensemble der deutschlandweit bekanntesten Improvisations-Theatergruppe kommt am Samstag, 19. Januar, um 20 Uhr ins Pädagogische Zentrum. Vorher sprach Darsteller Gilly Alfeo (43) mit WESTFALEN-BLATT-Redakteurin Kerstin Eigendorf über unsympathische Zuschauer, die Jukebox und den Reiz des Improvisierens.

Scheitern Sie oft auf der Bühne?

Gilly Alfeo: Scheitern ist Teil unseres Berufs. Wenn wir scheitern, machen wir es mit Freude, und dann haben alle auch Spaß daran.

Zimperlich darf man aber nicht sein? Sie treten auch mal ins Fettnäpfchen oder liegen daneben?

Alfeo: Genau. Natürlich haben wir als Improvisationstheater jedes Mal den Anspruch, den perfekten Abend spielen zu wollen. Was aber noch nie gelungen ist, seit ich dabei bin. Und wenn wir Fehler machen, dann treten wir die meistens sogar breit aus, weil es uns Spaß macht. Wenn es zu perfekt läuft, fragen sich die Leute, ob das überhaupt improvisiert ist.

Was ist das Geheimnis der Springmaus?

Alfeo: Der große Reiz ist sicherlich, dass man immer live dabei ist. Bei einem einstudierten Theaterstück bekommt man ja das präsentiert, was sich andere einmal ausgedacht haben. Wenn improvisiert wird, spürt man den wahren Moment, den es nur in diesem Augenblick gibt. Da steckt natürlich auch das Scheitern drin, was den Reiz noch mehr erhöht.

Können Sie sich denn auf Improvisation vorbereiten?

Alfeo: Man kann sich mit viel Fleiß etwas erarbeiten.

Fleiß und Improvisieren? Klingt paradox.

Alfeo: Es hat ja viel mit Hemmungen und innerer Zensur zu tun. Dass man alles in Frage stellt. Wenn man sich immer öfter getraut hat, frei drauf los zu spielen und merkt, man stirbt gar nicht hinterher, bekommt man darin Übung. Was wir üben, sind Dinge wie besser singen, tanzen, musizieren oder schauspielern zu können. Beim Improvisieren selbst ist die Bühne der beste Lehrmeister.

Für alle, die Springmaus noch nicht erlebt haben: Wie läuft so ein Abend ab?

Alfeo: Es gibt kurze Sketche und auch längere Geschichten, bei denen wir das Publikum immer wieder einbinden, es nach Themen oder Stichworten fragen, um das dann auf der Bühne spontan umzusetzen. Auf Zuruf sozusagen. Manchmal kommt auch jemand zu uns auf die Bühne.

Erinnern Sie sich an den schlimmsten Zuschauer, bei dem Sie dachten: „Oh Gott, wen haben wir uns denn da auf die Bühne geholt“?

Alfeo: Dass da einer herausstechen würde als der Schlimmste, kann ich gar nicht sagen. Manchmal sind einem bestimmte Leute halt unsympathisch. Wobei es lustig ist, dass es immer wieder passiert, dass ich nachher sage: »Der war unsympathisch« und die Kollegin sagt: »Ich fand den super«.

Gibt es Grenzen bei den Zurufen – wie rechtsradikale oder frauenfeinliche Kommentare, um nur Beispiele zu nennen?

Alfeo: Wir können ja niemandem den Mund verbieten. Es ist halt unsere Sache, wie wir damit umgehen. Es ist noch nie vorgekommen, dass ich da politisch dachte, das geht ja gar nicht. Hat vielleicht auch mit dem Forum Theater zu tun. Die AfD kriegt aber auch schon einmal ihr Fett weg – auch wenn wir kein politisches Kabarett machen. Es sind eher Geschmacksgrenzen, die manchmal erreicht sind wie sexistische Kommentare. Da beziehen wir aber klar Stellung. Da hat dann auch der eine oder andere im Publikum mal einen Spruch kassieren müssen. Da freut sich auch der Rest des Publikums.

Konkret zum Programm. Es heißt Jukebox live. Schreckt das jungen Leute nicht ab? Wissen die noch, was eine Jukebox ist?

Alfeo: Das weiß ich nicht. Wir haben ja ein sehr gemischtes Publikum. Vielleicht sind wir da aber dann auch pädagogisch unterwegs und zeigen diesen Leuten, was eine Jukebox ist. Wir haben eine Attrappe dabei. Es ist ein musiklastiges Programm.

Ist das nicht noch viel schwieriger als Improtheater, die Impromusik?

Alfeo: Das ist eine Talentfrage. Zum Glück können meine Kollegen zum Beispiel viel besser reimen als ich. Die Themen und die Genres gibt das Publikum vor.

Müssen Sie nicht unfassbar viele Lieder einstudieren, um nicht vom Publikum auf Zuruf überrascht zu werden?

Alfeo: Wir singen ja keine bestehenden Lieder. Vorbereiten können wir das nicht. Es werden Themen vorgeschlagen und wir machen Lieder draus. Das ist vielen Zuschauern vorher gar nicht so klar. Ich erlebe oft, dass Zuschauer später zu mir kommen und sagen, sie hätten vorher gar nicht gewusst, was wir da machen und von dem Ergebnis fasziniert sind.

Mit welchem Thema würden die Verler Sie richtig vom Hocker hauen?

Alfeo: Mir fällt gar nichts mehr ein, was nicht schon gerufen worden wäre. Wir freuen uns aber immer wieder über kreative Vorschläge. Das merkt man auch sofort an unserer Reaktion. Wir freuen uns dann riesig. Uns kann nichts schocken, die Verler können ruhig was raushauen.